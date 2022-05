Giá vật liệu hôm nay 18/5: Doanh nghiệp tiếp tục hạ giá thép xây dựng

Giá vật liệu hôm nay 18/5: Giá sắt thép xây dựng quay đầu giảm về dưới mức 4.600 nhân dân tệ/tấn

Giá vật liệu hôm nay 18/5: Giá thép hôm nay (18/5) giảm 77 nhân dân tệ xuống mức 4.589 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. China Steel Corp - nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc, cho biết họ sẽ giảm giá thép trong nước trung bình 2,1% cho những đơn hàng giao vào tháng tới.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá quặng sắt đã giảm 1,41% về mức 128 USD/tấn chủ yếu do chính sách cắt giảm lượng khí thải carbon đối với ngành luyện thép tại Trung Quốc. Việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cam kết sẽ cắt giảm sản lượng thép mỗi năm đã tạo ra sức ép đối với giá quặng sắt, vốn là nguyên vật liệu đầu vào quan trọng.

Theo các nhà chức trách, ngành công nghiệp thép của Trung Quốc dự kiến sẽ hoạt động trơn tru trong thời gian còn lại của năm với tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao hơn tốc độ tăng trưởng sản xuất, khi nhu cầu thép tiếp tục tăng nhờ chính sách hỗ trợ.

Ngành thép vẫn ổn định ở Trung Quốc với nguồn cung và giá cả không có nhiều biến động trong quý đầu tiên của năm nay, bất chấp được đặt trong bối cảnh nhiều phức tạp.

Sản lượng thép của nước này đang ở mức thấp trong năm nay. Hiệp hội Thép Trung Quốc (CISA) cho biết, Trung Quốc đã sản xuất 243 triệu tấn thép trong ba tháng đầu năm, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Shi Hongwei, Phó tổng Thư ký của CISA, nhu cầu bị dồn nén trong những ngày đầu sẽ không biến mất và tổng nhu cầu sẽ dần được cải thiện.

CISA dự kiến, mức tiêu thụ thép trong nửa cuối năm nay sẽ không thấp hơn nửa cuối năm 2021 và tổng lượng thép tiêu thụ trong năm nay sẽ bằng với năm trước.

Trên thị trường trong nước, do giá nguyên liệu thô đầu vào liên tiếp đi xuống nên các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp tục hạ giá thép. Đáng chú ý, mức giảm lần này lên tới 500.000 – 800.000 đồng/tấn, đưa giá thép xây dựng dao động từ 17,8 – 18,7 triệu đồng/tấn.

Lý do giảm giá thép lần này, theo các doanh nghiệp, do giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng đi xuống. Quặng sắt tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 9/5 giảm 16 USD/tấn so với tháng 4, về 139 USD/tấn. Các nguyên, nhiên liệu khác như thép cuộn cán nóng (HRC), điện cực graphite... cũng trong xu hướng giảm so với cách đây 1 tháng.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 4, tình hình sản xuất và bán hàng thép xây dựng sụt giảm mạnh so với tháng trước và cùng kỳ 2021.

Sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 4 đạt hơn 1,1 triệu tấn, giảm 18% so với tháng 3 và giảm 3,8% so với cùng kỳ 2021.

Tháng 4 bán hàng thép xây dựng đạt 884.401 tấn, giảm 39% so với tháng 3 và giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu thép trong tháng 4 đạt 174.637 tấn, giảm mạnh 44% so với tháng trước nhưng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá nguyên vật liệu giảm liên tục từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường chững lại. Nhà phân phối tìm cách giảm tồn kho, nên lượng hàng xuất của nhà máy giảm nhiều so với bình thường.

Các nhà máy tìm thêm thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu (Campuchia, Hong Kong, Canada, Mỹ...). Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu vẫn yếu do Chính phủ nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Điều này khiến giá thép xây dựng ở thị trường trong nước chịu áp lực.