Giá vật liệu hôm nay 16/5: Giá thép giảm mạnh

Giá vật liệu hôm nay 16/5: Giá thép quay đầu giảm mạnh

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ xuống mức 4.605 nhân dân tệ/tấn. Trong tuần trước, giá giao ngay của nhiều loại thép tại Trung Quốc cũng đi xuống. Thép thanh vằn ngày 13/5 ở mức 4.818 nhân dân tệ/tấn (709 USD/tấn), giảm 1,4% so với đầu tuần. Giá thép không gỉ ở mức 18.265 nhân dân tệ/tấn (2.690 USD/tấn) vào ngày 13/5, giảm 1,1% so với đầu tuần. Cuộn cán nguội ở mức 5.510 nhân dân tệ/tấn (811 USD/tấn), hạ 0,8% so với đầu tuần.

Giá vật liệu hôm nay 16/5: Giá thép quay đầu giảm mạnh. Ảnh: CT

Trong nước, sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp từ đầu năm, giá thép xây dựng trong nước hiện bắt đầu hạ nhiệt. Giá thép vừa được điều chỉnh giảm từ 300.000-450.000 đồng/tấn, xuống còn 18,1-19,1 triệu đồng/tấn.

Lý giải nguyên nhân giá thép quay đầu giảm, nhiều doanh nghiệp cho hay, là do giá phôi thép, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép, giảm đáng kể. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, than mỡ, coke, điện cực, trục cán, vật liệu chịu lửa... đang giảm khá nhiều so với tháng 3 vừa qua.

Dù giá thép quay đầu giảm nhưng vẫn cao hơn khoảng 3,5% so với thời điểm quý IV/2021.

Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã tăng 7 lần, với tổng mức tăng tới 2,4 triệu đồng/tấn, từ 16,5 lên hơn 19 triệu đồng/tấn.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát giảm mạnh giá bán. Cụ thể, với dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, hiện ở mức 18.680 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng xuống mức 18.790 đồng/kg.

Thép Pomina quay đầu giảm giá bán. Với 2 dòng sản phẩm của hãng bao gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 600 đồng ở mức 19.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 610 đồng có giá 19.330 đồng/kg.

Thép VAS điều chỉnh giả giá bán. Dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng hiện ở mức 18.180 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 100 đồng chạm mức 18.280 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 giảm 610 đồng, có mức giá 18.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 610 đồng, hiện có giá 18.520 đồng/kg.

Giá thép tại miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm mạnh giá bán. Cụ thể, thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, hiện ở mức 18.630 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, có giá 18.740 đồng/kg.

Thép Việt Ý, cả hai dòng thép đồng thời giảm 310 đồng/kg. Lần lượt với thép cuộn CB240 hiện ở mức 18.580 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.680 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, sau nhiều ngày bình ổn đã giảm giá bán vào ngày hôm nay. Với thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, hiện ở mức 18.570 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, có giá 18.880 đồng/kg.

Tại thị trường miền Bắc, thép VAS duy trì giá bán ổn định. Với dòng thép cuộn CB240 ở mức 18.180 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.280 đồng/kg.

Thép Việt Nhật tiếp tục đi ngang trên biểu đồ, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 18.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 18.920 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với 2 sản phẩm bao gồm dòng thép cuộn CB240 giảm 400 đồng xuống mức 18.420 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 410 đồng, hiện có giá 18.620 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát giảm giá bán. Dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng hiện ở mức 18.680 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, xuống mức 18.790 đồng/kg.

Thép Việt Đức cả hai dòng thép giảm gần 1.000 đồng/kg. Cụ thể, với 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 giảm 910 đồng, hiện ở mức 18.880 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 920 đồng có giá 19.180 đồng/kg.

Thép VAS với 2 dòng thép của hãng đồng loạt tăng 400 đồng. Hiện dòng thép cuộn CB240 có giá 18.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đạt mức 18.630 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, thép Pomina không có thay đổi giá bán, với dòng thép cuộn CB240 bình ổn ở mức 19.380 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 19.580 đồng/kg.