Giá vật liệu hôm nay 21/12: Giá thép quay đầu tăng, dự báo "nóng" thị trường năm 2023

Giá vật liệu hôm nay 21/12: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 56 nhân dân tệ lên mức 3.987 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng nhẹ 14 nhân dân tệ so với phiên giao dịch ngày hôm qua, lên mức 3.931 nhân dân tệ/tấn.

Nhận định của Hiệp hội Thép thế giới (WSA) cho thấy, nhu cầu thép thế giới sẽ tăng trở lại khoảng 1% trong năm 2023 nhờ động lực là đầu tư công cũng như tình hình thiếu hụt năng lượng đã được kiểm soát trên thế giới; trong đó, khu vực ASEAN sẽ dẫn đầu tăng trưởng về tiêu thụ thép nhờ định hướng đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng. Đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của thép Việt Nam trời thời gian tới.

Ngoài ra, nguồn cung thép thị trường châu Âu trong năm 2023 được dự báo tiếp tục thiếu hụt do giá năng lượng cao. Các doanh nghiệp của Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Theo dự báo của VSA, tình trạng khó khăn, thua lỗ của doanh nghiệp thép kéo dài hết quý IV và có thể sẽ còn tiếp tục trong đầu năm 2023 do hoạt động xuất khẩu kém khả quan, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất; các chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, tỷ giá leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành thép. Nhưng với các giải pháp mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án xây dựng, giao thông… thị trường thép vẫn nhìn thấy những "điểm sáng" trong năm 2023.

Như thông tin từ Hòa Phát cho biết, tiêu thụ thép xây dựng trong nước dù phục hồi nhẹ so với tháng trước nhưng thị trường xuất khẩu giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các sản phẩm thép hạ nguồn cũng gặp khó khăn do thị trường trầm lắng. Lũy kế 11 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 7 triệu tấn thép thô, giảm 6% so với 11 tháng 2021. Tiêu thụ thép xây dựng, phôi thép, HRC đạt hơn 6,6 triệu tấn, cùng giảm 6%, chủ yếu do không có đơn hàng xuất khẩu phôi thép như năm trước.

Để giảm bớt khó khăn, tập đoàn này đang tập trung quản trị chặt chẽ hàng tồn kho để giảm bớt gánh nặng cho nhu cầu vốn lưu động và nợ vay ngắn hạn. Đối với xuất khẩu, khi nhu cầu tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang yếu, Hòa Phát tập trung khai thác các thị trường khác ít bị ảnh hưởng hơn bởi lạm phát và suy thoái kinh tế như khu vực Đông Nam Á và một số nước khác ở châu Á…

Theo MXV, ngành sắt thép tại Việt Nam sẽ còn đối mặt khá nhiều thách thức trong thời gian tới. Bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2023 đang phải gồng mình trước dự báo tăng trưởng chậm lại. Lạm phát vẫn còn là bài toán khó, cũng như khả năng suy thoái trong ngắn hạn tại các nền kinh tế lớn vẫn sẽ hạn chế không gian xuất khẩu thép của Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực và dự báo lạc quan về tăng trưởng trong năm 2022, 2023. Khu vực ASEAN, chiếm tới 42% cơ cấu xuất khẩu thép của Việt Nam vẫn hướng tới nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sẽ có thể giúp nước ta đẩy mạnh thương mại quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất sắt thép trong năm tới vẫn có thể tìm kiếm được cơ hội từ trong thách thức.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 21/12

Ngày 8/12, các thương hiệu như Pomina, Việt Ý, Việt Nhật, Việt Sing, Kyoei đồng loạt nâng 300.000 - 390.000 đồng/tấn với thép xây dựng, lên khoảng 14,5 – 16,3 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online; trong khi Hòa Phát và thép Miền Nam vẫn giữ nguyên giá bán so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10.

Trong lần điều chỉnh này, thép Pomina có mức tăng mạnh nhất. Theo đó, công ty tăng lần lượt 390.000 đồng/tấn và 380.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại thép này lần lượt là 16,1 triệu đồng/tấn và 16,3 triệu đồng/tấn.

Tiếp đó, thương hiệu thép Việt Ý cũng nâng 310.000 đồng/tấn với dòng thép cuộn CB240, lên mức 14,7 triệu đồng/tấn; tăng 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300 lên 15 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei miền Bắc cũng nâng 300.000 đồng/tấn và 310.000 đồng/tấn với hai dòng thép CB240 và D10 CB 300, lên 14,6 triệu đồng/tấn và 15 triệu đồng/tấn.

Còn thép Việt Nhật đồng loạt tăng 310.000 đồng với cả hai dòng thép, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14,6 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,8 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing cũng tăng 310.000 đồng với thép cuộn CB240, lên 14,6 triệu đồng/tấn và nâng 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, ở mức 14,9 triệu đồng/tấn.

Sau khoảng 1,5 tháng giá thép đi ngang, đến đầu tháng 12, các doanh nghiệp thép rục rịch điều chỉnh giá thép, song các đợt tăng/giảm không đồng nhất. Trong vòng một tuần qua nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá hai lần, trong khi giá thép của Hòa Phát, thép Miền Nam vẫn giữ nguyên.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10. Hiện, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát đang ở mức 14,5 triệu đồng/tấn, thép thanh vằn D10 CB300 khoảng 14,6 triệu đồng/tấn.

Thép Miền Nam với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15,2 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15,5 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm tới bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm tới có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 8/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.570 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá bán, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.750 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.050 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giữ nguyên ở mức 14.280 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giá, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.820 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 21/12

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.570 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.120 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.320 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.310 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.620 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 còn ở mức 14.360 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.170 đồng/kg.

Thép Miền Nam, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.1530 đồng/kg.

