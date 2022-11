Giá vật liệu hôm nay 30/11: Thép, quặng sắt đồng loạt tăng

Giá vật liệu hôm nay 30/11: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 2 nhân dân tệ lên mức 3.736 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt hôm nay, ngày 30/11/2022 cũng tăng đạt mức cao nhất trong 23 tuần, được hỗ trợ bởi nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc có động thái tăng cường hỗ trợ cho các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn.

Giá quặng sắt giao tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên Trung Quốc kết thúc giao dịch ban ngày tăng hơn 2,3% lên mức 770,5 nhân dân tệ (tương đương 107,45 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, giá quặng sắt đã tăng vọt lên 780,5 nhân dân tệ, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6/2022.

Quặng sắt Đại Liên đã tăng hơn 25% sau đợt bán tháo vào tháng 10 do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc tiếp tục yếu do hạn chế Covid-19 và khủng hoảng thanh khoản trong ngành bất động sản trong nước.

Trong 10 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng chậm lại. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 151,7 triệu tấn trong tháng 9, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III đến nay liên tục giảm, với mức giảm 50-60% so với hồi quý I, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp.

Hiệp hội Thép Thế giới đã điều chỉnh dự báo về nhu cầu thép toàn cầu, thay vì tăng 0,4% sẽ giảm 2,3% trong năm nay. Môi trường kinh tế toàn cầu đã xấu đi đáng kể, do lạm phát cao và các động thái tăng lãi suất, song song đó là sự suy thoái của Trung Quốc do chính sách "Zero Covid" và sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản.

Tính chung cả tháng 11/2022, giá quặng sắt tăng hơn 25% sau hoạt động bán tháo trong tháng 10/2022, do lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc giảm bởi các hạn chế Covid-19 và khủng hoảng thanh khoản trong ngành bất động sản nội địa.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng giao tháng 1/2023 của nguyên liệu sản xuất thép tăng 2,2% lên mức 99,50 USD/tấn.

Giá các nguyên liệu đầu vào sản xuất thép khác của Đại Liên cũng tăng, với giá than cốc và than luyện cốc lần lượt tăng 2,7% và 2,4%, do các thương nhân bỏ qua lo ngại về các hạn chế Covid-19 đã gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố ở Trung Quốc vào cuối tuần qua.

Giá kim loại màu trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng tăng, với giá thép cây tăng 0,8%, thép cuộn cán nóng tăng 1,2%, giá thép cuộn tăng 0,4% và thép không gỉ tăng 1,5%.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 30/11

Trong nước, từ chiều ngày 12/10/2022, một số doanh nghiệp lớn thông báo giảm giá thép xây dựng trong nước lần thứ 3 sau 3 lần tăng liên tiếp.

Thương hiệu thép Hòa Phát tiếp tục giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng, xuống mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 700 đồng, có giá 14.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.

Diễn biến giá thép Hòa Phát. Nguồn: Steel Online

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ghi nhận mức 200 đồng, xuống mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.510 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, có giá 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.510 đồng/kg.

Trước đợt điều chỉnh này, giá thép tăng 3 lần với tổng mức tăng lên đến khoảng 2 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong quý IV bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

VSA cho rằng việc nhu cầu quý IV có thể tăng hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 13/10 điều chỉnh giảm, với thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, xuống mức 14.310 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 giảm 360 đồng, có giá 14.410 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá bán so với ngày hôm qua, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.510 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.720 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giữ nguyên ở mức 14.350 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.660 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.510 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, có giá 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.510 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 30/11

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.260 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.360 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.730 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.940 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 30/11

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng xuống mức 14.310 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.410 đồng/kg - giảm 310 đồng.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 còn ở mức 14.360 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.680 đồng/kg.

