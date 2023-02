Giá vật liệu hôm nay 5/2: Giá thép trong nước còn tăng tiếp?

Giá vật liệu hôm nay 5/2: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 46 nhân dân tệ, lên mức 4.037 nhân dân tệ/tấn.

Sau một thời gian khá dài đi ngang, giá thép những tháng cuối năm 2022 và ngay tháng đầu năm 2023 đã có sự “đổi chiều”, bật tăng mạnh. Tuy nhiên, theo lý giải của giới chuyên gia trong ngành, giá thép tăng không phải do cầu thị trường tăng mà là do tác động của giá đầu vào.

Theo chia sẻ của các đại lý kinh doanh, giá thép có khả năng tiếp tục tăng nữa trong bối cảnh giá thế giới vẫn đi lên, nguyên vật liệu sản xuất chính như quặng sắt, chưa có dấu hiệu dừng đà tăng.

Đưa ra lý do khiến giá thép tăng mạnh thời gian gần đây. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nêu 4 vấn đề. Thứ nhất là do giá quặng sắt tăng cao. Theo báo cáo của VSA về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 12/2022 và năm 2022 cho thấy, giá quặng sắt ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức 116,95-117,45 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân (Trung Quốc) tăng khoảng 6,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 12/2022.

Vấn đề thứ hai về giá than. Giá nguyên vật liệu này tăng cũng tác động đến giá thép. Cụ thể, giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Úc ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức khoảng 282,5 USD/tấn FOB, tăng mạnh 52,25 USD/tấn so với đầu tháng 12/2022.

Thứ ba là giá thép phế liệu tăng. Giá thép phế liệu nội địa trong tháng 12/2022 tăng 500 - 700 đồng/kg và giữ mức 8.900 đồng đến 9.400 đồng/kg. Giá phế liệu nhập khẩu tăng 50 USD/tấn giữ mức 400 USD/tấn cuối tháng 12/2022. Trong những ngày đầu tháng 1/2023 giá thép phế liệu có xu hướng điều chỉnh tăng. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/1/2022 ở mức khoảng 402-405 USD/tấn. Và nguyên nhân thứ tư là do giá thép cuộn cán nóng tăng.

Theo chia sẻ của các đại lý kinh doanh, giá thép có khả năng tiếp tục tăng nữa trong bối cảnh giá thế giới vẫn đi lên, nguyên vật liệu sản xuất chính như quặng sắt, chưa có dấu hiệu dừng đà tăng.

Phân tích về triển vọng ngành thép năm nay, VNDirect nhận định, các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước vẫn sẽ đối diện với loạt khó khăn khi nhu cầu xây dựng giảm, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng...

Chỉ có một điểm sáng kỳ vọng cho ngành thép năm nay chính là câu chuyện về việc thực thi giải ngân đầu tư công với dự kiến tăng 20-25% so với 2022. Về phía xuất khẩu, trợ lực của ngành là giá thép có thể ít biến động hơn do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc ổn định, khi quốc gia này mở cửa trở lại và đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, phục hồi thị trường bất động sản.

Giới chuyên gia vẫn bày tỏ quan điểm rằng, bức tranh ngành thép sẽ không mấy sáng sủa khi cầu thị trường vẫn chưa tăng, còn nguyên vật liệu đầu vào vẫn đang bị ảnh hưởng của tình hình thế giới. Do đó, ngành thép vẫn khó khăn ở nửa đầu năm và chỉ thực sự khởi sắc vào nửa sau của năm 2023.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 5/2

Ngày 31/1, một số doanh nghiệp sản xuất thép đồng loạt nâng 200.000 – 310.000 đồng/tấn với các sản phẩm thép xây dựng, lên khoảng 15,2 – 16,2 triệu đồng/tấn. Như vậy, giá thép đã có đợt tăng thứ ba liên tiếp trong tháng đầu năm 2023, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể trong đợt điều chỉnh này, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc nâng 300.000 đồng/tấn đối với dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Giá hai sản phẩm này hiện lần lượt ở mức 15,54 triệu đồng/tấn và 15,53 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, thép cuộn CB240 của Hòa Phát nhích 300.000 đồng/tấn, lên 15,37 triệu đồng/tấn, còn thép thanh vằn D10 CB300 tăng 200.000 đồng/tấn với giá 15,42 triệu đồng/tấn.

Tại miền Nam, Hòa Phát điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Hiện, giá của hai sản phẩm này lần lượt là 15,42 triệu đồng/tấn và 15,47 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thép Việt Ý cũng tăng 300.000 đồng/tấn với dòng thép cuộn CB240 và D10 CB300, lần lượt lên mức 15,4 triệu đồng/tấn và 15,5 triệu đồng/tấn.

Với cùng mức tăng 300.000 đồng/tấn, giá thép cuộn CB240 và D10 CB300 của thương hiệu Việt Đức đang ở mức 15,2 triệu đồng/tấn và 15,5 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei cũng nâng 300.000 đồng/tấn với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 lên lần lượt 15,28 triệu đồng/tấn và 15,53 triệu đồng/tấn.

Còn thép miền Nam nâng 310.000 đồng/tấn đối với cả thép cuộn CB240 và tăng 300.000 đồng/tấn với thanh vằn D10 CB300. Hiện hai dòng thép này lần lượt là 16,04 triệu đồng/tấn và 16,24 triệu đồng/tấn.

Như vậy, đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá thép từ đầu năm đến nay. Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Hòa Phát vẫn ở mức 15.450 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.530 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý vẫn duy trì giá thép cuộn CB240 ở mức 15.400 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.500 đồng/kg.

Đối với thép Việt Đức, giá bán như sau: thép cuộn CB240 ở mức 15.200 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.500 đồng/kg.

Thép Việt Sing cũng không thực hiện điều chỉnh trong hôm nay, giữ nguyên giá thép cuộn CB240 ở mức 15.330 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.430 đồng/kg.

Tương tự, giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Nhật cũng ổn định ở mức 15.580 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.580 đồng/kg.



Giá vật liệu hôm nay 5/2

Giá vật liệu hôm nay 5/2

Giá thép tại miền Trung

Tại miền Trung, thương hiệu thép Hòa Phát đang có giá thép cuộn CB240 ở mức 15.370 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.420 đồng/kg.

Giá thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Đức tiếp tục neo ở mức 15.550 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.760 đồng/kg.

Pomina cũng giữ giá thép cuộn CB240 ổn định ở mức 16.220 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.270 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 5/2

Giá vật liệu hôm nay 5/2

Giá thép tại miền Nam

Ở khu vực miền Nam, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát đang ở mức 15.420 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.470 đồng/kg.

Đối với thương hiệu Pomina, giá thép cuộn CB240 đang ở mức 16.170 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.270 đồng/kg.

Giá của thương hiệu Thép Miền Nam cũng ổn định trong hôm nay: giá thép cuộn CB240 ở mức 16.040 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.240 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 5/2 Giá vật liệu hôm nay 5/2