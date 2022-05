Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Giá xăng ngày mai có thể tăng 500-700 đồng/lít?

Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Lo ngại suy thoái kinh tế khiến giá dầu giảm mạnh

Giá dầu hôm nay đã quay đầu giảm mạnh trước lo ngại về tình trạng thoái kinh tế toàn cầu. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 20/5/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2022 đứng ở mức 109,20 USD/thùng, giảm 0,69 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 19/5, giá dầu WTI giao tháng 7/2022 đã tăng tới 3,39 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2022 đứng ở mức 111,61 USD/thùng, giảm 0,43 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng tới 3,12 USD so với cùng thời điểm ngày 19/5.

Giá dầu tiếp tục lên xuống thất thường trong các khoảng giao dịch hẹp.

Giá dầu ngày 20/5 giảm trong bối cảnh thị trường ghi nhận nhiều chỉ báo về tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến các nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô.

Trong một báo cáo được phát đi vào đầu tuần, các chiến lược gia của ngân hàng Morgan Stanley đã nâng dự báo suy thoái kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới lên 27%, cao hơn nhiều mức dự báo 5% được đưa ra hồi tháng 3/2022.



Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I/2022 đã giảm 1,4%, là lần sụt giảm đầu tiên của nước này kể từ năm 2020.

Ở diễn biến mới nhất, Liên Hợp quốc ngày 18/5 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 từ 4% xuống 3,1%. Dự báo này của Liên Hợp quốc đưa ra dự trên sự sụt giảm của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Giá dầu hôm nay giảm còn do lo ngại lạm phát toàn cầu khó có thể được kiểm soát trong thời gian ngắn và các quyết định tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương sẽ làm chậm hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, thông tin về việc EU khó có thể đạt được sự thống nhất trong việc áp lệnh cấm vận dầu thô Nga và “bật đèn xanh” cho việc mua khí đốt của Nga cũng tạo áp lực khiến giá dầu đi xuống.

Trước đó, giá dầu tăng liên tiếp trong phiên sáng 19/5, cho thấy sự thất thường của thị trường trong giai đoạn có nhiều tin tức trái chiều. Hợp đồng dầu WTI tháng 7 (mã CLM) đang là hợp đồng có khối lượng giao dịch vượt trội so với các hợp đồng khác, do hôm nay (20/5) sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tháng 6. Khi chuyển tháng, các nhà đầu tư vẫn có thể giữ nguyên các nhận định xu hướng về mặt phân tích cơ bản, nhưng các mốc giá hỗ trợ và kháng cự sẽ có sự thay đổi khá nhiều do tính chất của hợp đồng kỳ hạn. Đối với WTI tháng 7, kháng cự đang ở vùng 113 USD/thùng và hỗ trợ gần nhất vẫn là vùng 100 USD/thùng. Giá có đường trendline (đường xu hướng) tăng điểm từ đầu năm và sẽ xuất hiện lực hỗ trợ rất mạnh nếu giá quay trở lại vùng 100 USD/thùng.

Theo nhận định của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, kịch bản giá dầu có thể giảm sâu về 100 USD khó có thể xảy ra trong ít nhất 1 tuần tới, bởi các thông tin trên thị trường đang thiên nhiều hơn về “bullish (thúc đẩy)”. Việc giá dầu giảm hiện nay, chủ yếu do không đủ lực để vượt lên trên các kháng cự kĩ thuật quan trọng, chứ không phải do có sự thay đổi đặc biệt nào về cán cân cung – cầu trong trung và dài hạn. Tồn kho dầu tại Mỹ giảm, giá xăng vẫn neo ở các mức cao, cùng với khả năng EU sẽ thông qua lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trong tháng 5 này đang là các yếu tố hỗ trợ giá dầu. Giá dầu sẽ sớm quay đầu tăng trở lại.

Ở chiều ngược lại, câu chuyện xoay quanh chính sách “zero Covid” của Trung Quốc càng kéo dài thì càng “bearish (đe dọa)” đối với thị trường. Cứ sau một vài thông tin tích cực, thị trường lại đón nhận các tin tức xấu hơn về dịch bệnh tại quốc gia này. Vì thế, thị trường sẽ chỉ thực sự phản ứng tích cực khi Trung Quốc hoàn toàn dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại các trung tâm kinh tế và cảng biển lớn. Còn nếu vẫn chỉ dừng lại ở mức tuyên bố, kế hoạch hay kỳ vọng, thị trường sẽ bỏ qua thông tin này.

Thực tế, trong vài ngày gần đây, chủ đề triển vọng kinh tế Mỹ và toàn cầu đang thu hút được nhiều sự quan tâm và chú ý hơn. Đương nhiên, triển vọng này sẽ gắn liền với xu hướng của giá dầu, nhiên liệu của mọi nền kinh tế, mọi hoạt động sản xuất. Bỏ qua yếu tố cung – cầu vốn khó xảy ra đột phá, các chỉ số kinh tế vĩ mô cùng với chính sách tiền tệ của Mỹ có thể sẽ có tác động đáng kể lên giá dầu trong vài tuần tới. Ngoài ra, sự mạnh lên hay yếu đi của đồng Dollar cũng sẽ có ảnh hưởng ngược chiều lên giá dầu. Với các tin tức hiện tại, có vẻ như tâm lý lo ngại đang áp đảo hơn và đây sẽ là thông tin “bearish (đe dọa)” chính đối với thị trường trong thời gian tới.

Với sự cân bằng giữa động lực mua và động lực bán, các chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục chứng kiến các phiên tăng, giảm xen kẽ và chỉ giao dịch ở trong khoảng 104 – 110 USD/thùng đối với dầu WTI tháng 7 và khoảng 106 – 112 USD/thùng đối với dầu Brent tháng 7 trong hôm nay và ngày mai.

Giá xăng ngày mai có thể tăng 500-700 đồng một lít nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn.

Trong nước, giá xăng có thể tăng lần thứ 4 liên tiếp. Theo doanh nghiệp đầu mối, giá xăng ngày mai có thể tăng 500-700 đồng/lít, đưa giá xăng vượt mốc 30.000 đồng/lít, nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn.

Theo quy định, ngày mai (21/5) là đến kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bán lẻ trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17/5 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá bình quân tới 146,3 USD/thùng. Còn xăng RON 95 là 150,3 USD/thùng.

Theo các doanh nghiệp xăng dầu, bình quân giá xăng nhập khẩu ở chu kỳ này tăng khoảng 5-6% so với chu kỳ trước. Do giá nhập khẩu tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lỗ khoảng 1.000-1.100 đồng với xăng.

Vì thế, ở kỳ điều hành này, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể tăng 600-700 đồng/lít, vượt qua mốc 30.000 đồng/lít mức cao kỷ lục từ trước đến nay; còn giá dầu có khả năng giữ nguyên hoặc giảm nhẹ.

Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể tăng ít hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia không nghiêng về phương án này bởi Quỹ bình ổn tại doanh nghiệp đang âm nên kỳ điều hành này, cơ quan quản lý có khả năng sẽ không trích Quỹ với xăng.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 4 liên tiếp.

Chỉ trong vòng 2 tháng, giá bán lẻ xăng trong nước đã hai lần lập đỉnh. Gần nhất, hôm 11/5, mỗi lít xăng RON95 tăng lên mức 29.980 đồng, cao nhất lịch sử. Giá xăng lên sát 30.000 đồng/lít và còn có thể tăng thêm nếu giá thế giới vẫn xu hướng đi lên, sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng, phục hồi kinh tế và lạm phát. Nếu giá xăng dầu tăng 10% sẽ làm lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và tăng trưởng giảm 0,5 điểm phần trăm.

Với đà tăng hiện nay, các chuyên gia nhận xét, giá xăng dầu bình quân sẽ tăng khá cao, ảnh hưởng trực diện tới vận tải, khai thác thuỷ sản và tiêu dùng. Nhà điều hành cần rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở xăng dầu và các loại thuế, phí để kìm đà tăng của loại nhiên liệu này.

Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20/5 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 28.959 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.988 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.650 đồng/lít; dầu hỏa không quá 25.168 đồng/lít và dầu mazut không quá 21.560 đồng/kg.

Mức giá nói trên đã được điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương ngày 11/5 với giá xăng tăng hơn 1.400 đồng/lít, giá dầu tăng hơn 1.000 đồng/lít, và giá dầu mazut giữ nguyên.

Đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá xăng trong nước.