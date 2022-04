Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Thiếu động lực tăng, thị trường dầu khó thoát khỏi vùng đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Giá dầu giảm do triển vọng tăng trưởng kinh tế giảm.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay và ghi nhận mức giảm gần 5% trong tuần qua vì triển vọng tăng trưởng kinh tế suy yếu, lãi suất cao và các lệnh phong toả Covid-19 tại Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 2,15% xuống 100,75 USD/thùng vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam) ngày 23/4. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng giảm 1,97% xuống 106,2 USD/thùng.

Mặc dù tình trạng thiếu hụt trên thị trường vẫn diễn ra, tuy nhiên gánh nặng về kinh tế tiếp tục gây sức ép trên thị trường trong suốt tuần này. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho thấy Fed đã hoàn toàn chuyển theo hướng thắt chặt, với các cảnh báo về tình hình đình lạm (chỉ hiện tượng nền kinh tế đình đốn trong khi lạm phát cao) có thể diễn ra.

Theo một số đánh giá của các ngân hàng đầu tư, xác suất xảy ra đình lạm hiện tại đang ở khá cao khoảng 20-30%. Điều này trái ngược hoàn toàn đối với viễn cảnh đưa ra trong cuộc họp tháng 3, khi Fed chỉ đưa ra mức tăng lãi suất khá thấp 25 điểm cơ bản. Còn hiện tại, một số bộ phận thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong 3 phiên họp liên tiếp.

Kịch bản này, nếu được thực hiện, sẽ khiến cho chi phí lãi vay ngày càng cao, có thể kéo theo các hoạt động sản xuất đầu tư suy yếu, gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu các loại hàng hóa.

Mặc dù vấn đề cốt lõi và tắc nghẽn và thiếu hụt nguồn cung hàng hóa chưa được giải quyết, tuy nhiên sức ép từ phía giảm nhu cầu cũng đủ để khiến cho đà tăng phải chững lại. Đặc biệt là các mặt hàng năng lượng như dầu thô, vốn có ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Giá dầu WTI nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 102-105 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).