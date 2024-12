Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Dự báo chiều nay giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh?

Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Giá dầu thô tăng dữ dội

Trên trang dữ liệu giá dầu thô thế giới TradingEconomics và Oilprice, mở phiên giao dịch sáng nay 26/12, lúc 6 giờ 51 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô giao dịch tại thị trường giao dịch New York tiếp tục chuỗi tăng giá, giá dầu WTI và Brent ghi nhận tăng giá phiên thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 70,23 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng so với ngày hôm trước, ước tăng 0,19% theo ngày. Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch 73,66 USD/thùng, tăng 0,08 USD/thùng so với ngày hôm qua, tương đương tăng 0,12% theo ngày. Giá dầu thô các loại tăng lần lượt 1,86% đến 2,11% so với cùng kỳ tháng trước.

Dầu thô thế giới tiếp tục chuỗi tăng giá (Ảnh: TradingEconomics).

Mấy ngày gần đây, thị trường giá dầu thô thế giới tăng giảm thất thường do tác động trực tiếp từ các quyết định kéo dài việc cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đến hết quý I/2025.

Việc giá dầu thô biến động do cơ quan Năng lượng Quốc tế đã điều chỉnh tăng nhẹ triển vọng nhu cầu cho năm tới nhưng vẫn kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ được cung cấp thoải mái. Vào thứ 4 ngày 18/12, OPEC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm 2024 trong tháng thứ năm liên tiếp.

Triển vọng của thị trường dầu trong năm tới đang chịu tác động tiêu cực khi nguồn cung từ các quốc gia ngoài Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những nước liên minh, hay còn gọi là OPEC+, đang ngày càng tăng, trong khi nhu cầu chậm lại, chủ yếu ở Trung Quốc.

Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/12/2024 - 18/12/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: liên minh Châu Âu thông qua gói trừng phạt đối với Nga (một thành viên của OPEC+), rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraine vẫn tiếp diễn…

Dầu Brent tăng giá rất mạnh (Ảnh:TradingEconomics).

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/12/2024 và kỳ điều hành ngày 19/12/2024 là: 82,866 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,116 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 86,216 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,102 USD/thùng, tương đương tăng 2,50%); 88,964 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,264 USD/thùng, tương đương tăng 2,61%); 89,566 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,692 USD/thùng, tương đương tăng 3,10%); 446,492 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 11,510 USD/tấn, tương đương tăng 2,65%).

Hiện, giá xăng dầu hôm nay 26/12 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 19/12, theo đó, giá xăng dầu các loại đều bật tăng.

Thị trường giao dịch dầu thô tương lai tiếp tục tăng (Ảnh: OilPrice).

Vào chiều nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh định kỳ, theo nhận định của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng nhẹ đến 300 đồng/ lít, tuỳ loại.

Hiện giá xăng dầu trong nước giao dịch ở mức: - Giá xăng RON 95 bán lẻ ở mức hơn 21.004 đồng/ lít; - Giá xăng E5RON92 bán lẻ ở mức 20.244 đồng/ lít; - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ ở mức hơn 18.733 đồng/lít; - Giá dầu hỏa bán lẻ hơn 18.968 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ hơn 15.903 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 24 lần tăng, 27 lần giảm.