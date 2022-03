Giá xăng dầu hôm nay 27/3: Dầu tăng vọt, Việt Nam phải chi số tiền "khủng" để nhập xăng dầu

Ngày 27/3, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đóng phiên cuối tuần nhích nhẹ 28 cent lên 112,62 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 54 cent về 116,83 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 25/3, các hợp đồng dầu thô giảm hơn 2%. Tuy nhiên, trái ngược với mức giảm của hai tuần trước, cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều đạt mức tăng hằng tuần đầu tiên trong ba tuần. Theo đó, dầu Brent tăng hơn 9% và WTI tăng gần 6%.

Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 3/2022, cả nước nhập khẩu hơn 1,93 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch lên đến 1,67 tỷ USD do giá xăng dầu tăng mạnh.

Dự kiến, thị trường năng lượng sẽ chứng kiến nhiều đợt tăng và giảm đột biến khi thế giới đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiềm tàng.

Các ngoại trưởng EU đã đưa ra ý kiến trái chiều về lệnh cấm khi một số quốc gia, gồm cả Đức, nói rằng khối liên minh quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga để có thể chịu được hậu quả từ biện pháp này.

Trong nước, do diễn biến giá dầu thế giới tăng mạnh, Việt Nam đã phải chi số tiền "khủng" để nhập xăng dầu.

Số liệu thống kê được Tổng cục Hải quan công bố ngày 25/3 cho thấy, trong nửa đầu tháng 3/2022 (từ ngày 1-15/3), cả nước nhập khẩu 583.143 tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch là 576,6 triệu USD. Trong đó, dầu diesel nhập khẩu 323.110 tấn, kim ngạch 306,3 triệu USD; tiếp theo là xăng với 187.880 tấn, kim ngạch 206,7 triệu USD; còn lại là dầu mazut và nhiên liệu bay.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ tăng gần 20%, nhưng kim ngạch tăng tới 104%. Điều này cho thấy trị giá bình quân (chưa thuế) của xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh so với thời điểm 1 năm trước đây. Nguyên nhân chính được cho là do giá xăng dầu thế giới tăng cao.

Theo đó, bình quân trị giá xăng dầu nhập khẩu lên đến 862 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 506 USD/tấn. Như vậy, trị giá bình quân tăng tới trên 70,35%, tương đương tăng thêm hơn 8 triệu đồng/tấn.

Tổng cục Hải quan cho hay, các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu của Việt Nam đến từ châu Á có Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…

Trong đó, 4 thị trường gồm: Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore có lượng xăng dầu nhập khẩu đạt từ 100 nghìn tấn trở lên.

Cụ thể, Malaysia đạt 402.040 tấn, kim ngạch 315,7 triệu USD; Hàn Quốc đạt 348.819 tấn, kim ngạch 281,7 triệu USD; Thái Lan đạt 173.422 tấn, kim ngạch 139 triệu USD; Singapore đạt 161.944 tấn, kim ngạch 127,5 triệu USD.

Ngày 27/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể như sau: Xăng E5 RON92 không quá 28.330 đồng/lít; xăng RON95 không quá 29.192 đồng/lít; dầu diesel không quá 23.633 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.245 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.423 đồng/kg.