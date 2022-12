Ca nhiễm Covid-19 vẫn không ngừng gia tăng tại Trung Quốc khiến giá xăng dầu chao đảo. Giá dầu Brent lùi về ngưỡng 83 USD/thùng, dầu WTI giảm còn hơn 78 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 29/12: Lao dốc

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 29/12 (8h05 theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 78,423 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 83,550 USD/thùng.

Trước đó ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 29/12/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2023 đứng ở mức 78,57 USD/thùng, giảm 0,39 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 28/12, giá dầu WTI giao tháng 2/2023 đã giảm 1,26 USD/thùng.

Trong khi giá dầu Brent giao tháng 3/2023 đứng ở mức 83,57 USD/thùng, giảm 0,42 USD trong phiên nhưng đã giảm 1,47 USD so với cùng thời điểm ngày 28/12.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh thị trường dấy lên nhiều lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tại Trung Quốc, số ca nhiễm Covid-19 vẫn gia tăng cộng với tâm lý thận trọng của người dân trong thời gian ngắn vẫn sẽ là rào cản đối đối với việc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tình trạng băng tuyết tại Mỹ cũng đang làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế, trong đó có một số cơ sở lọc hóa dầu.

Áp lực suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu trong những phiên giao dịch gần đây cũng được dấy lên khi nhiều dự báo cho thấy các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong năm 2023.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do đồng USD phục hồi.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu ngày 29/12 cũng được hỗ trợ mạnh bởi lệnh cấm xuất khẩu dầu sang các nước áp dụng giá trần của Nga.

Giá dầu châu Á giảm trong phiên 28/12 do những lo ngại về số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, sẽ làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế trong bối cảnh nước này dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch bệnh, làm giới hạn tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu.

Giá hai loại dầu chủ chốt này đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần trong phiên 27/12 nhờ hy vọng nhu cầu nhiên liệu sẽ được thúc đẩy sau khi Trung Quốc thông báo sẽ dừng yêu cầu khách du lịch cách ly từ ngày 8/1, một bước đi quan trọng hướng đến việc mở cửa biên giới.

Tuy nhiên, các bệnh viện tại Trung Quốc vẫn đang chịu sức ép lớn do số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Các nhà máy lọc dầu tại Mỹ ngày 27/12 đang nối lại hoạt động tại những cơ sở bị ảnh hưởng bởi thời tiết băng giá, tuy nhiên một số cơ sở sẽ khó hoạt động trở lại cho đến tháng 1/2023.

Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông tin từ ngày 1/2, Nga dự đinh cấm bán dầu tới các nước áp dụng mức giá trần do G7 áp đặt từ ngày 5/12.

Chuyên gia cho hay mặc dù lệnh cấm bán dầu của Nga sẽ làm thiếu hụt nguồn cung, song điều này cũng không làm ảnh hưởng do nhu cầu thấp giữa bối cảnh khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023.

Thống kê sơ bộ của hãng tin Reuters ngày 27/12 cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ ước tính giảm 1,6 triệu thùng trong tuần trước, và kho dự trữ các sản phẩm chưng cất cũng giảm.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 21/12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/12.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá xăng dầu đồng loạt giảm thêm từ 65 - 493 đồng/lít, bắt đầu áp dụng sau 15 giờ chiều nay 21/12.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thực hiện trích lập quỹ ở mức 300 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92; 400 đồng/lít đối với xăng RON 95; dầu hỏa 500 đồng/lít, dầu mazút 500 đồng/kg; dầu diezen 800 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ chiều 21/12 đối với xăng E5 RON 92 là 19.975 đồng/lít, giảm 371 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 20.707 đồng/lít, giảm 493 đồng/lít. Giá dầu diezen là 21.601 đồng/lít, giảm 69 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 21.836 đồng/lít, giảm 65 đồng/lít. Giá dầu mazút 12.836 đồng/kg, giảm 153 đồng/kg.

Do rơi vào ngày nghỉ bù Tết dương lịch nên dự kiến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước sẽ rơi vào 3/1/2023.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 29/12 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.975 (giảm 371 đồng/lít so với giá hiện hành); thấp hơn xăng RON 95-III 732 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 21.601 đồng/lít (giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít (giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.863 đồng/kg (giảm 153 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/12/2022-21/12/2022) chịu tác động của các yếu tố như: Chỉ số lạm phát của Mỹ đang chậm lại; việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Cơ quan Năng lượng quốc tế nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của toàn cầu trong năm nay và năm sau; khả năng các ngân hàng trung ương châu Âu tiếp tục tăng lãi suất gây lo ngại về nguy cơ suy thoái…Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng nhẹ đối với dầu diesel và dầu hỏa và giảm nhẹ đối với xăng và dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/12/2022 và kỳ điều hành ngày 21/12/2022 là: 83,213 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 0,827 USD/thùng, tương đương giảm 0,984% so với kỳ trước); 87,241USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,199 USD/thùng, tương đương giảm 1,355% so với kỳ trước); 108,977 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,177 USD/thùng, tương đương tăng 1,092% so với kỳ trước); 112,497 USD/thùng dầu điêzen (tăng 1,213 USD/thùng, tương đương tăng 1,090% so với kỳ trước); 368,069 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,440 USD/thùng, tương đương giảm 0,119% so với kỳ trước).

Bộ Công Thương yêu cầu từ 15 giờ chiều 21/12, các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng giá xăng dầu đã được công bố tại kỳ điều chỉnh ngày 21/12. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Được biết, Việt Nam đã chi hơn 8 tỷ USD nhập xăng dầu. Đối với nhóm xăng dầu các loại, Việt Nam đã nhập khẩu 7,89 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá 8,12 tỷ USD, tăng 23,9% về lượng và tăng 119,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,27 triệu tấn, giảm 3% và chiếm 54% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu cả nước; lượng xăng nhập về đạt 1,7 triệu tấn, tăng 2,3 lần và chiếm 21% lượng nhập khẩu xăng dầu cả nước…

Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 11 tháng chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc với 2,88 triệu tấn, tăng 98,9%. Singapore là 1,32 triệu tấn, tăng 15,3%...

Hiện nay nguồn lực dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đáp ứng được 7 ngày sử dụng, Tổng cục Dự trữ đang thảo luận mức dự trữ mới để trình Thủ tướng phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết từ đầu năm 2022, thị trường xăng dầu diễn biến phức tạp, nguồn cung có nhiều bất ổn dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Do đó, việc tăng mức dự trữ xăng dầu rất cần thiết.

"Trong Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu đã quy định rõ dự trữ về lưu thông thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp đầu mối, sản xuất cung ứng xăng dầu... 15-20 ngày, dự trữ sản xuất khoảng 90 ngày. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lực dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đáp ứng được 7 ngày sử dụng", Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết.

Tổng cục Dự trữ được sự chỉ đạo của Bộ Tài chính đang thảo luận mức dự trữ xăng dầu quốc gia phù hợp để có ý kiến cùng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng phê duyệt.

Được biết, giá xăng nhập đang tăng rất mạnh có thể đẩy giá xăng trong nước lên cao vào kỳ điều chỉnh tới. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng tốc trở lại khi lên mức 90 USD/thùng.

Thực tế, trong thời gian qua, giá xăng nhập liên tục tăng trước khi áp sát mốc 90 USD/thùng. Cập nhật theo giá xăng dầu tham chiếu thị trường Singapore cho thấy, các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu đã tăng nhẹ trở lại. Mức tăng từ 200 - 300 đồng/lít (chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu).

Điều này đang báo hiệu khả năng giá xăng trong nước có thể tăng trong kỳ điều chỉnh tiếp theo sau 4 lần giảm giá liên tiếp.

Do rơi vào ngày nghỉ bù Tết dương lịch nên dự kiến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước sẽ rơi vào 3/1/2023. Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 34 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng và 17 lần giảm, 1 lần giữ nguyên.