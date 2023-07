Giá xăng dầu hôm nay 4/7: "Đột ngột" giảm lần thứ 7

Giá xăng dầu hôm nay 4/7 trong nước và trên thế giới đều ghi nhận mức giảm giá. Giá dầu thế giới ghi nhận mức giảm sâu trong quý II và giá xăng trong nước cũng đã được điều chỉnh.

Giá dầu hôm nay trên thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 4/7 (7h giờ theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Giá dầu thô WTI giảm 70,234 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%, giá dầu Brent ở mức 74,915 USD/thùng, giảm 0,66% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7 giảm đồng loạt. Ảnh tradingeconomics.

Dầu thô WTI tương lai đã tăng gần 1% trước khi giảm một số mức tăng để ổn định quanh mức 71 USD/thùng vào thứ Hai khi các thương nhân cân nhắc việc cắt giảm nguồn cung và triển vọng nhu cầu chậm lại.

Ả Rập Saudi - nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày vào tháng 8 và có thể kéo dài. Nước này hiện sẽ sản xuất khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất trong vài năm.

Ngoài ra, Nga cho biết họ sẽ giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 8, nhằm giảm sản lượng ở mức tương tự. Tuy nhiên, những lo ngại về nhu cầu vẫn tồn tại. Hoạt động của các nhà máy ở Mỹ giảm nhiều hơn dự đoán và với tốc độ mạnh nhất trong gần ba năm.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã chậm lại trong khi tại Khu vực đồng Euro và Đức, nó đã ký hợp đồng nhiều hơn so với dự đoán ban đầu vào tháng 6. Giá dầu giảm gần 7% trong quý 2 năm 2023.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7 đã được Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm. Ảnh Nhật Thịnh.





Giá xăng dầu hôm nay 4/7 đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giảm vào chiều hôm qua 3/7. Cụ thể, giá xăng dầu trong nước vẫn được điều hành bởi liên Bộ, các doanh nghiệp đều niêm yết xăng như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (ồng/Lít) RON E5 92 20.878 20.470 RON 95 22.015 21.420 Dầu diesel 18.174 18.160 Dầu hỏa 17.956 17.920 Dầu mazut 14.587 đồng/kg 14.623 đồng/kg

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 3/7/2023, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 7 sau 9 lần tăng và 2 lần giữ nguyên từ đầu năm 2023.

Được biết, trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này, liên Bộ Công Thương đã không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức trích lập các mặt hàng cũng đều được đưa về 0 đồng.

Theo đó, mức trích vào Quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 giảm về 0 đồng từ mức 191 đồng cách đây nửa tháng, xăng RON 95 từ mức 139 đồng cũng về 0 đồng từ mức 139 đồng và các loại dầu giảm trích quỹ từ 100 đồng một lít, kg về 0 đồng.

Theo Bộ Công Thương, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 trên thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/6/2023 và kỳ điều hành ngày 03/7/2023 là: 86,781 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,310 USD/thùng, tương đương giảm 1,49% so với kỳ trước); 91,596 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,720 USD/thùng, tương đương giảm 1,84% so với kỳ trước); 90,697 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,406 USD/thùng, tương đương tăng 0,45% so với kỳ trước); 92,163 USD/thùng dầu điêzen (tăng 0,447 USD/thùng, tương đương tăng 0,49% so với kỳ trước); 429,784 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,491 USD/tấn, tương đương tăng 2,02% so với kỳ trước).