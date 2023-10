Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Giảm "sốc" thấp nhất trong 2 tháng qua

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 trên thế giới sau khi ghi nhận mức tăng mạnh đã bất ngờ giảm giá sâu trở lại, tín hiệu tích cực với thị trường xăng dầu thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 trên thế giới: Giảm sâu

Theo cập nhật của Dân Việt, giá xăng dầu hôm nay 5/10 trên thế giới tại thời điểm 6h47 phút (giờ Việt Nam), cụ thể như sau:

Giá dầu thô WTI giảm xuống 84,462 USD/thùng, tương đương 5,34%, giá dầu Brent giảm còn 85,995 USD/thùng, tương đương giảm 5,42% so với phiên giao dịch trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu thô WTI đã giảm 2,73%, giá dấu Brent giảm 6,11%.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 giảm sốc. Ảnh Tradingeconomics.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm hơn 5%, trượt xuống 86 USD/thùng vào thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9 sau khi báo cáo mới nhất của EIA cho thấy nhu cầu xăng suy yếu và sau thông tin Nga có thể dỡ bỏ lệnh cấm dầu diesel trong những ngày tới.

Trong khi đó, OPEC+ không thực hiện thay đổi nào đối với chính sách sản lượng dầu của nhóm, sau quyết định của Ả Rập Saudi và Nga về việc gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện cho đến cuối năm. Tại Mỹ, dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô giảm 2,224 triệu thùng xuống 414,1 triệu thùng trong tuần trước, nhưng tồn kho tại Cushing, Oklahoma đã tăng lần đầu tiên sau 8 tuần. Dự trữ xăng tăng 6,481 triệu thùng, so với kỳ vọng tăng 161.000 thùng. .

Tuy nhiên, nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá dầu Brent kỳ hạn tăng cao hơn 31% kể từ mức thấp nhất trong năm nay vào tháng 6, do OPEC dự kiến sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng đã công bố trước đó. Đầu tháng 9, Ả Rập Saudi và Nga tuyên bố họ sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay.



Trong khi đó, dầu thô Brent là giá chuẩn cho việc mua dầu trên toàn thế giới. Dầu thô Brent có nguồn gốc từ Biển Bắc thì sản lượng dầu đến từ Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông chảy về phía Tây có xu hướng được định giá tương đối so với loại dầu này.

Giá Brent hiển thị trong Kinh tế Thương mại dựa trên các công cụ tài chính không cần kê đơn (OTC) và hợp đồng chênh lệch (CFD).

Theo dự báo của các chuyên gia, giá dầu thô Brent dự kiến sẽ giao dịch ở mức 94,58 USD/thùng vào cuối quý IV này. Các nhà phân tích và mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics còn dự đoán có thể giao dịch ở mức cao kỷ lục 101,80 USD/thùng sau 12 tháng nữa.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 trong nước: Giảm nhẹ sau 7 lần tăng

Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá xăng sau tăng lần thứ 7 liên tiếp, giá dầu giữ nguyên cụ thể như sau:

Loại nhiên liệu Giá cũ (đồng/Lít) Giá mới (đồng/Lít) RON E5 92 24.197 23.502 RON 95 25.748 24.842 Dầu diesel 23.594 23.594 Dầu hỏa 23.816 23.816 Dầu mazut 17.847 đồng/kg 17.847 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm sau 7 lần tăng liên tiếp ở lần điều chỉnh mới nhất của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 trong nước đã giảm. Ảnh Khải Phạm.

Ở kỳ điều chỉnh hôm 2/10, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; dừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 02 mặt hàng xăng, giảm mức chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen và dầu hỏa, không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut.

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/9 đến 01/10/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Lo ngại về nguồn cung thắt chặt sau khi Saudi Arabia và Nga quyết định cắt giảm sản lượng 1,3 triệu thùng/ngày đến hết tháng 12, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước tiếp tục giảm mạnh, lệnh cấm nhiên liệu của Nga được nới lỏng và các nhà đầu tư lo lắng vấn đề lãi suất tăng cao có thể hạn chế nhu cầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 21/9 đến 01/10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là giảm.

Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/9/2023 và kỳ điều hành ngày 02/10/2023 là: 101,494 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,456 USD/thùng, tương đương giảm 5,98% so với kỳ trước); 106,833 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,195 USD/thùng, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước); 122,814 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,756 USD/thùng, tương đương giảm 1,41% so với kỳ trước); 123,364 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,694 USD/thùng, tương đương giảm 0,56% so với kỳ trước); 530,451 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,362 USD/tấn, tương đương giảm 1,73% so với kỳ trước).

Ngày 21/9, theo đó giá mới áp dụng từ 16 giờ cùng ngày, chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với thời gian định kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng hơn 726 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 24.197 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng hơn 877 đồng, tăng hơn 25.748 đồng/lít. Về các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng hơn 539 đồng, giá bán lẻ hơn 23.594 đồng/lí; dầu hỏa tăng hon 628 đồng, giá bán lẻ hơn 23.816 đồng/lít; dầu mazút tăng 143 đồng, giá bán lẻ hơn 17.847 đồng/kg.

Sau hàng loạt động thái giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiều 21/9, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã xả, chi quỹ hơn 300 đồng/ lít đối với xăng E5 RON 92, RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, đối với dầu mazut không chi quỹ.

Điều gì tác động đến giá xăng dầu hôm nay 5/10?

Được biết, mỗi ngày, người dân góp vào Quỹ BOG hơn 20 tỷ đồng, nhưng Quỹ chỉ xả bình ổn 65 triệu đồng Trong khi đó, số chi Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu trong quý II (tháng 4 đến hết tháng 6/2023) chỉ hơn 5,9 tỷ đồng, còn số trích Quỹ BOG đã lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Số trích Quỹ BOG cao gấp hơn 300 lần so với số tiền chi của Quỹ này để bình ổn giá xăng dầu trong quý II. Số lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II là hơn 3,23 tỷ đồng, số lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II tương đương 2,09 tỷ đồng.

Bình quân trong quý II, mỗi ngày số tiền trích Quỹ BOG khi người dân mua xăng dầu là hơn 20 tỷ đồng, trong khi đó đó số tiền quỹ này chi ra để giảm tác động tăng giá xăng dầu chỉ 65 triệu đồng/ngày.

Mặc dù vậy, số liệu thống kê lại đáng buồn khi trong quý II/2023, giá xăng có 4 lần tăng (trong các kỳ điều chỉnh ngày 3/4, 11/4, 22/5 và 1/6), 1 lần giảm (ngày 21/4) và 1 lần giữ nguyên ngày 12/6).

Giá xăng dầu hôm nay 5/10 trong nước bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ảnh Khải Phạm.

Bộ Tài chính cho biết, hiện Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (Petrolimex) có số dư quỹ BOG xăng dầu lớn nhất với gần 3.200 tỷ đồng; thứ 2 là Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà với hơn 612 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức đang nắm giữ số dư quỹ hơn 468 tỷ đồng; Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp nắm giữ hơn 454 tỷ đồng;...

Đặc biệt, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, doanh nghiệp vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt hàng loạt lãnh đạo công ty vẫn ôm hơn 219 tỷ đồng tiền Quỹ BOG.

Cụ thể, theo ông Phạm Văn Bình - Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đến thời điểm ngày 10/9, Xuyên Việt Oil chưa có báo cáo về việc nộp lại số tiền trên, dù Bộ Tài chính đã có hai văn bản, gọi điện đôn đốc.

Hiện Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính phối hợp xử lý theo quy định. Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu quy định Quỹ bình ổn xăng dầu được lập tại doanh nghiệp khi được cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp đầu mối.