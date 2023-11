Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm mạnh ngày 1/11

Ngược chiều giá xăng tăng, giá dầu giảm

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 1/11, theo đó giá xăng tăng đồng loạt, trong khi giá dầu giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 249 đồng/ lít, giá bán lẻ 23.929 đồng/lít; giá xăng RON 95 tăng hơn 416 đồng/ lít, giá bán lẻ 23.929 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 549 đồng/ lít, giá bán lẻ 21.940 đồng/lít; giá dầu hoả giảm 448 đồng/ lít, giá bán lẻ 2.305 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 373 đồng, giá bán lẻ 16.240 đồng/kg.

Giá xăng tăng đồng loạt, giá dầu giảm mạnh (Ảnh: NT).

Về trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính cho biết, không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong ngày 1/11.

Trước đó, ngày 23/10, Liên Bộ Tài chính- Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay 23/10, theo đó, giá xăng E5 RON 92, tăng 458 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán 22.365 đồng/lít.

Xăng RON95, tăng hơn 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 23.513 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 79 đồng, giá bán 22.489 đồng/lít, giá dầu hoả tăng 289 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 22.753 đồng/lít, dầu mazut 375 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 16.613 đồng/kg.