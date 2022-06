Giá xăng Malaysia 13.000 đồng/lít: "Tôi không tin cả thế giới bán 100 USD/thùng nhưng họ bán cho ta 30 USD/thùng"

Giá xăng tại Malaysiachỉ có 13.000 đồng/lít

Như Dân Việt đưa tin, tại hội thảo "Xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Phòng thương mại Phát triển các doanh nghiệp Malaysia tại nước ngoài (Matrade) diễn ra mới đây, ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết, giá xăng RON 95 tại quốc gia này chỉ có 13.000 đồng/lít.



Chính phủ Malaysia sẵn sàng bán cho Việt Nam, trợ giá để giảm căng thẳng trên thị trường xăng dầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ Công Thương đã ra thông báo cho biết, Bộ đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia báo cáo rõ thêm về thông tin liên quan đến việc Việt Nam có thể nhập xăng Malaysia với giá 13.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, Malaysia là nước sản xuất xăng dầu lớn và xuất khẩu xăng dầu. Tại Malaysia, nhà nước không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước, đồng thời Chính phủ có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước cho người dân. Nhưng chính sách trợ giá của Malaysia chỉ áp dụng cho người bản địa, ngay cả người nước ngoài tại Malaysia cũng phải mua xăng không được trợ giá nên xăng dầu xuất khẩu của Malaysia cũng được bán theo giá thị trường chung của khu vực.

Bộ Công Thương đang đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Malaysia báo cáo rõ thêm về thông tin liên quan đến việc Việt Nam có thể nhập xăng Malaysia giá 13.000 đồng/lít.

"Tôi không tin cả thế giới bán 100 USD/thùng nhưng Malaysia chỉ bán cho chúng ta 30 USD/thùng"



Chia sẻ với PV Dân Việt, đại biểu Phan Đức Hiếu (đoàn Thái Bình) cho biết, dù chưa được xác minh về tính chính xác, nhưng thông tin Việt Nam có thể nhập khẩu xăng của Malaysia giá 13.000 đồng/lít được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, đối với ông là một thông tin rất bất ngờ.

"Tôi không nắm rõ được việc có hay không Malaysia có thể bán xăng cho Việt Nam với giá chỉ hơn 13.000 đồng/lít. Nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng một quốc gia bình thường sẽ không "tốt" đến mức có cơ hội kinh doanh tốt như hiện nay nhưng lại không bán xăng theo giá thị trường, mà lại bán xăng với giá rẻ, giá trợ cấp như vậy.

Một người bình thường (không kinh doanh gì) cũng sẽ không nghĩ rằng sẽ bán "phá giá" thị trường như vậy, không bao giờ trừ khi hai bên phải có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp, thân thiết. Tôi không tin cả thế giới bán 100 USD/thùng nhưng Malaysia chỉ bán cho chúng ta 30 USD/thùng, trong nền kinh tế hiện nay sẽ không có chuyện đó", đại biểu Hiếu nhấn mạnh.

Còn theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội, trong bối cảnh hiện nay, trường hợp có thể đàm phán để Malaysia sẵn sàng cung cấp xăng dầu với mức giá hợp lý thì việc tranh thủ nhập khẩu, bổ sung nguồn cung, ổn định giá xăng dầu thời gian tới là rất quan trọng.

"Tôi hy vọng rằng, giá xăng dầu tăng sẽ chỉ là vấn đề ngắn hạn, thị trường sẽ trở lại với mức giá phù hợp. Tôi không nghĩ chúng ta có một áp lực quá lớn với lạm phát, Chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu quốc gia", đại biểu Vũ Tiến Lộc nhận định.

Vì sao giá xăng dầu tại một số quốc gia thấp?

Dù không bình luận vào việc Việt Nam có thể nhập khẩu xăng giá rẻ từ Malaysia, song đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) trong phiên họp tổ chiều 3/6 khi đề cập về luật Dầu khí sửa đổi, cũng đã chỉ ra rằng hiện có nhiều quốc gia đang có giá bán xăng dầu thấp.

Một trong những lý do gia xăng dầu tại các quốc gia này thấp, theo đại biểu Ngân là do đây là những quốc gia khai thác được dầu mỏ, chính vì vậy người dân của các quốc gia này phải được hưởng quyền lợi trong việc khai thác. Do đó, họ sử dụng nguồn lực đó để hỗ trợ trong nước khi cần thiết.

Nhiều quốc gia có giá bán xăng dầu thấp hơn Việt Nam. (Ảnh: PT)

"Qua nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian gần đây kể từ khi có những cú sốc xăng dầu từ biến động xung đột Nga-Ukraine. Malaysia có nhiều chính sách hỗ trợ và giá xăng dầu ở Malaysia rất thấp (13.000 đồng/lít-PV) tôi phải dùng từ rất thấp nếu so với Việt Nam. Brazil, Nga, Trung Quốc, Argentina,… đều có những chính sách hỗ trợ cho việc khai thác dầu khí", đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Từ thực tiễn hiện nay của Việt Nam, theo vị đại biểu đoàn TP.HCM, không có lý do gì mà chúng ta không dùng những gói giải pháp hỗ trợ tài chính một cách nhanh chóng hơn để kiểm soát giá xăng dầu.

"Tôi nghĩ rằng sớm nhất phải giảm được thuế bảo vệ môi trường thêm 50%, việc này trình ngay Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết", ông Ngân nói.