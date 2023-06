Giá xe Ford Everest niêm yết và lăn bánh tháng 6/2023: Khuyến mại chạy đua xe lắp ráp trong nước

Ford Everest được khuyến mại sâu. Ảnh Khải Phạm.

All New Ford Everest lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2022 và đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ. Đến nay, Ford Everest vẫn đang được đại lý ưu đãi nhằm cạnh tranh doanh số với những dòng xe lắp ráp trong nước.

Giá xe Ford Everest lăn bánh

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (tỷ đồng) Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 1,212 Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,342 1,318 1,299 Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 1,432 Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 1,618 Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 1,499 1,701 1,671 1,652

Theo tìm hiểu, các phiên bản Ford Everest đang được đại lý tung ưu đãi từ 50-150 triệu đồng, trong đó bản Titanium+ đang được ưu đãi cao nhất.

Tham khảo thiết Ford Everest 2023

Bước sang vòng đời thứ 4, Ford Everest khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ, vững chắc cùng không gian nội thất rộng rãi, sang trọng, cao cấp và tinh xảo hơn với các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm.

Đầu xe Ford Everest chắc chắn, cứng cáp với nhiều hình khối ngang, dọc dứt khoát. Nổi bật là hệ lưới tản nhiệt kích thước lớn, tạo hình khỏe khoắn.

Cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu giúp tô điểm thêm tính thẩm mỹ cho khu vực mặt tiền Ford Everest All New.

Ford Everest có thiết kế mới đầy hiện đại. Ảnh Khải Phạm.

Khu vực bên trong Ford Everest là nơi chứa đựng nhiều đổi mới đáng giá hơn nữa với vật liệu cao cấp cùng cách bài trí hiện đại hơn. Điểm dễ dàng nhận thấy nhất chính là mặt táp-lô nay được thiết kế kéo dài sang 2 bên, mang đến cái nhìn rộng rãi hơn hẳn cho khu vực nội thất Everest hoàn toàn mới.

Chính giữa táp-lô là màn hình trung tâm 10,1 hoặc 12 inch, tùy cấu hình, thiết kế đặt dọc, đi kèm hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất. Hệ thống này có tính năng chia màn hình thông minh, giúp cùng lúc có thể hiển thị nhiều nội dung với hình ảnh thu về từ camera 360 độ.

Ở thế hệ thứ 4, Ford Everest được trang bị 2 tùy chọn động cơ, gồm:

- Động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn, lắp đặt ở ba bản dưới, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu.

- Động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium+, sản sinh công suất 209,8 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện.

Ford Everest 2023 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến và nâng cao như: Cảnh báo điểm mù; Cảnh báo phương tiện cắt ngang; Kiểm soát hướng lực kéo; Cruise Control thích ứng ga, phanh, dừng hoàn toàn; Hỗ trợ giữ làn; Cảnh báo tiền va chạm; Hỗ trợ đánh lái tránh va chạm; Hỗ trợ phanh lùi; Hỗ trợ đỗ xe tự động; Hỗ trợ phanh sau va chạm; 7 túi khí.