Giá xe Honda BR-V lăn bánh tháng 7/2024: Rẻ ngang Mitsubishi Xpander

Honda BR-V là chiếc xe MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam mới ra mắt giữa năm ngoái. Chiếc xe này sở hữu thiết kế khoẻ khoắn, cảm giác vận hành và an toàn tốt nhất phân khúc nên được khách hàng gia đình yêu thích.

Giá xe Honda BR-V lăn bánh tháng 7/2024

Honda BR-V nhận ưu đãi lớn tháng 7/2024. Ảnh Mr Tiến.

Honda Việt Nam vừa thông báo giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Honda BR-V trong tháng 7/2024. Trong khi đó, một số đại lý đang chạy doanh số nên tung ưu đãi giảm nốt 50% lệ phí trước bạ còn lại, tổng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 70 triệu đồng giúp giá xe rẻ ngang Mitsubishi Xpander.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (triệu đồng) Honda BR-V G 661 763 749 730 Honda BR-V L 705 812 798 779

Lưu ý: Khách hàng có nhu cầu mua xe Honda BR-V có thể liên hệ trực tiếp với đại lý chính hãng để hưởng ưu đãi.

Honda BR-V có gì đặc biệt?

Honda BR-V có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.700 mm.

Honda BR-V là sự kết hợp hoàn hảo của một chiếc SUV cá tính, một chiếc MPV đa dụng cùng với cảm giác lái hứng khởi luôn có trên các dòng xe Honda, hứa hẹn mang đến cho khách hàng là các gia đình Việt nhiều trải nghiệm thú vị và an tâm trên mọi hành trình.

Mẫu MPV 7 chỗ này dùng cụm đèn pha LED kết hợp đèn định vị tương tự. Mẫu MPV này 7 chỗ này có lưới tản nhiệt mở rộng. Honda BR-V sử dụng mâm kích thước 17 inch dạng phay bóng, ốp viền bọc nhựa cứng cáp. Phía sau, đuôi xe Honda BR-V là cụm đèn hậu LED nổi khối đầy ấn tượng giúp "ăn" nhập với tổng thể.

Honda BR-V có thiết kế khoẻ khoắn. Ảnh Khải Phạm.

Định hướng dành cho gia đình, Honda BR-V sở không gian 7 chỗ rộng rãi và linh hoạt. Đồng thời, bên trong xe được trang bị nhiều tính năng hữu dụng mang đến sự thoải mái cho các thành viên trên mọi hành trình. Hơn thế nữa, Honda BR-V hứa hẹn sẽ đưa đến sự tiện nghi hơn cả mong đợi cho các khách hàng của mình.

Mẫu MPV 7 chỗ này dùng vô-lăng 3 chấu với cụm đồng cơ kết hợp TFT hiển thị thông tin vận hành. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng trên Honda BR-V.

Điểm ấn tượng trên All New Honda BR-V đến từ gói an toàn Honda SENSING tiên tiến hiện diện trên cả hai phiên và xe cũng đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Honda BR-V hoàn toàn mới được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa hàng đầu phân khúc cùng với dải mô men xoắn rộng giúp xe có được khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ.

Với những công nghệ an toàn và động cơ mạnh nhất phân khúc, Honda BR-V tạo ra sự khác biệt với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7.