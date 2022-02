Giá xe Toyota Rush 2022 giảm sâu xả hàng chờ Avanza, Veloz thay thế

Toyota Rush ra mắt Việt Nam vào năm 2018 với tham vọng cùng Innova, Avanza cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Xpander Cross. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, Toyota Rush cho thấy sự đuối sức tại thị trường trong nước.

Toyota Rush 2022 nhiều khả năng bị khai tử ở Việt Nam. Ảnh Toyota.

Chính vì thế, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch sẽ thay Toyota Rush bằng bộ đôi MPV là Avanza và Veloz 2022. Với thiết kế mới, động cơ 1.5, dẫn động cầu trước, 2 mẫu xe trên sẽ là đối thủ thực sự của Xpander tại Việt Nam.

Giá xe Toyota Rush 2022 giảm sâu nhằm xả kho

Toyota Rush 2022 nhận ưu đãi tại đại lý. Ảnh Quang Minh.

Khảo sát của phóng viên tại một số đại lý, Toyota Rush 2022 hiện đang nhận được chương trình ưu đãi giảm 20 triệu đồng. Khách hàng mua xe thời điểm này còn nhận được ưu đãi quà tặng phụ kiện, giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe và hỗ trợ vay trả góp ưu đãi.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Ưu đãi Toyota Rush 634 741 729 710 - 20 triệu đồng (tùy đại lý)

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Tham khảo thiết kế xe Toyota Rush 2022

Ngoại thất

Toyota Rush được ví là "Tiểu Fortuner" với thiết kế MPV lai SUV với khung gầm rời. Đây cũng là điều tạo ra sự khác biệt của mẫu xe này so với những đối thủ MPV truyền thống trong phân khúc.

Toyota Rush 2022 đang bán ở Việt Nam. Ảnh Toyota.

Cũng giống như nhiều mẫu Toyota khác, Rush sở hữu thiết kế khá an toàn với lưới tản nhiệt hình thang. Mẫu MPV lai SUV này sử dụng hệ thống đèn pha và đèn chạy ban ngày dùng công nghệ LED. Bộ mâm 16 inch, đèn hậu LED cùng ốp nhựa xung quanh xe gia tăng vẻ cứng cáp..



Nội thất

Nội thất xe Toyota Rush 2022. Ảnh Toyota.

Nội thất xe Toyota Rush có màn hình 7 inch kết hợp đầu DVD. Dù có mức giá cao, nhưng Rush vẫn chỉ được trang bị ghế ngồi bọc nỉ. Chi tiết bên trong khoang lái của xe chủ yếu là nhựa cứng được phối 2 tông màu.

Những tiện nghi khác của Rush có thể kể đến như nút bấm khởi động, điều hòa 2 dàn lạnh, hệ thống 6 loa...

Động cơ

Về vận hành, Toyota Rush hiện hành sử dụng khối động cơ xăng dung tích 1.5L 4 xy-lanh cho công suất 104 mã lực và mô men xoắn cực đại 134 Nm ghép nối với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

An toàn

Toyota Rush là chiếc xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao do ASEAN NCAP cấp với các tính năng như: hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera lùi, 6 túi khí an toàn...