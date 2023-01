Giải cứu tài xế bị kẹt trong cabin lún sâu dưới sình lầy ở Đồng Tháp

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 10/1 trên tỉnh lộ 848 đoạn qua địa bàn xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Thời gian trên, xe khách biển số 51B-29475 của hãng xe Đồng Phát do tài xế Phan Thành Tùng (SN 1969, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cầm lái, lưu thông theo hướng từ Chợ Mới (tỉnh An Giang) đến TP.Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua xã Tân Khánh Đômg, xe khách bất ngờ mất lái lao thẳng xuống mương nước ven đường. Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách.

Người dân gần đó đã nhanh chóng đập kính xe để giải cứu các hành khách ra ngoài. Riêng tài xế Tùng bị kẹt cứng trong ca bin do đầu xe lún sâu xuống sình.

Phần đầu xe khách lún sâu dưới sình đất.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Sa Đéc đã điều cán bộ chiến sỹ và phương tiện cứu hộ đến hiện trường, nhanh chóng đào đất giải cứu tài xế ra khỏi cabin và đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm nằm gọn dưới mương nước ven đường.