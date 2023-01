Chiều 3/1, nguồn tin từ UBND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, tại cầu Mỹ Thạnh trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một bé trai rớt xuống sông, tài xế xe tải nhảy xuống cứu nhưng cả 2 bị nước cuốn mất tích.

Cầu Mỹ Thạnh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: B.T

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 nạn nhân và đang tiếp tục tìm nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, xe tải do tài xế L.V.S. và xe máy do chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) điều khiển chở theo bé trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. cùng chạy qua cầu Mỹ Thạnh, hướng từ xã Thuận Điền sang hướng xã Mỹ Thạnh.

Khi gần đến giữa cầu, xe tải và xe máy bất ngờ va chạm nhau khiến xe máy của chị K. bị nghiêng vào thành cầu. Không may, bé H. ngồi phía sau lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh.

Thấy vậy, tài xế S. liền nhảy xuống sông cứu bé. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả 2 đã bị nước cuốn trôi và mất tích.

Sau va chạm giao thông trên cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, bé trai rớt xuống sông, tài xế xe tải nhảy theo cứu nhưng cả 2 đều bị nước cuốn trôi. Ảnh: B.T

Phát hiện vụ việc, nhiều người đi ghe gần đó đến tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng một tiếng sau, người dân tìm được bé H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km trong tình trạng tím tái, mềm nhũn.

Bé H. ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, mặt cầu Mỹ Thạnh hẹp, khó đi, chỉ đủ cho một xe tải đi qua. Vì lí do này mà hai đầu cầu có chốt đèn, để xe đi qua cầu theo từng đợt. Chưa kể, lan can hai bên cầu có các thanh chắn rất thưa, người và phương tiện xe máy rất dễ lọt rơi xuống sông khi không may bị ngã.