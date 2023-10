Giải đua xe ô tô địa hình VOC 2023 lớn nhất Việt Nam khởi tranh: Có nhiều tay đua quốc tế

Giải đua xe ô tô địa hình VOC 2023 lớn nhất Việt Nam khởi tranh

PVOIL VOC 2023 tiếp tục được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp từ 27-29/10/2023 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô) – Sơn Tây – Hà Nội, hứa hẹn sẽ một lần nữa trở thành lễ hội đua xe với hàng vạn lượt người trực tiếp tham dự.

Giải đua xe ô tô địa hình VOC 2023 lớn nhất Việt Nam khởi tranh. Ảnh BTC.

Tiếp tục diễn ra với 04 hạng thi, tuy vậy để bám sát nhu cầu thực tế của thị trường. Hạng Bán tải Việt Nam, hạng đấu dành cho các xe bán tải nguyên bản ra đời năm 2016 sẽ không còn được diễn ra. Thay vào đó, Ban Tổ chức công bố hạng thi đấu hoàn toàn mới: Bán tải Nâng cao. Vẫn trên các mẫu xe bán tải là phiên bản thương mại hoàn chỉnh, nhưng năm nay các tay lái sẽ được đối đầu với những thử thách đòi hỏi nhiều sức mạnh và sự khéo léo hơn, bên cạnh tính tốc độ vốn có. Qua đây, 04 phân hạng thi đấu mới sẽ là: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Mở rộng.

Cũng trong mùa giải 2023, mỗi phân hạng sẽ thi nhiều hơn ít nhất một bài so với mùa giải của kỷ lục vào năm 2022. Đồng thời, PVOIL VOC 2023 cũng sẽ có tới 15 đường đua, con số kỷ lục của các mùa giải VOC cho tới nay. Trong số này, có 3 đường hoàn toàn mới, 7 đường đua được thiết kế lại.

PVOIL VOC 2023 cũng là mùa giải đón chào sự trở lại của nhiều tay đua Quốc tế chất lượng mang quốc tịch Hàn Quốc, Ba Lan và Thái Lan hứa hẹn sẽ tăng thêm kịch tính, đồng thời minh chứng cho sự hấp dẫn của giải không chỉ với các Vận động viên mà còn với khán giả trong nước và khu vực.

Giải đua xe ô tô địa hình VOC 2023 với nhiều đội đua. Ảnh BTC.

Lần đầu tiên tại một giải đấu PVOIL VOC sẽ có màn trình diễn dù lượn có động cơ. Mở màn cho ngày khai mạc sẽ là buổi trình diễn Drift Show của các tay lái đến từ Hanoi Drift Club. Cùng lúc đó là màn trình bằng dù lượn của các phi công đến từ Sky Rider Team.

Tiếp đó, sau khi Trưởng Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc, 5 phi công lái dù lượn sẽ bay theo đội hình trình diễn trên không, song hành cùng lễ diễu hành của 87 đội đua ngang qua sân khấu, nghi thức không thể thiếu trong các mùa giải PVOIL VOC.

Như mọi mùa giải, khán giả đến xem thi đấu luôn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những mẫu xe mới ra mắt trên thị trường dưới sự hướng dẫn của các tay lái kinh nghiệm. Năm nay, đó là những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đến từ thương hiệu Subaru và Isuzu, trên những cung đường off-road mô phỏng một phần các bài thi đấu của giải, là những thử thách không dễ gặp khi vận hành xe trong đời sống hằng ngày.

8 năm đồng hành cùng VOC của PVOIL

VOC (viết tắt của Việt Nam Off-road Cup) ra đời năm 2008, là giải đua ô tô địa hình đầu tiên Việt Nam và đến nay bước sang năm thứ 16. Trên hành trình ấy, có tới 8 năm Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đồng hành tài trợ cho giải. Năm nay cũng là năm thứ năm liên tục PVOIL là nhà tài trợ tên giải cho VOC.

Các màn tranh tài ở VOC diễn ra nảy lửa. Ảnh BTC.

Như mọi năm, PVOIL cũng là đơn vị tài trợ độc quyền toàn bộ nhiên liệu cho giải đấu. Tổng số nhiên liệu cung cấp cho 87 xe thi đấu và hơn 100 thành viên tham gia vào các công tác tổ chức điều hành giải đấu lên tới 15 nghìn lít xăng, dầu. Từ trước khi giải bắt đầu, các voucher nhiên liệu này đã được gửi theo hình thức mã điện tử để toàn bộ những người nhận mã có thể sử dụng ngay, tại các cây xăng PVOIL trên cả nước. Ngoài ra, mỗi đội đua nhất bài thi còn được tặng thêm số voucher nhiên liệu trị giá 1 triệu đồng.

Tổng số tiền mặt mà Ban Tổ chức PVOIL VOC 2023 trao tặng các đội chiến thắng năm nay lên tới 506 triệu đồng. Bên cạnh giải thưởng là tiền mặt, các đội thi vô địch 4 phân hạng cũng sẽ nhận được các bộ lốp BFGOODRICH M/T và A/T từ nhà tài trợ BFGOODRICH, với giá trị cao nhất tới gần 50 triệu đồng.

Khẳng định thương hiệu PVOIL VOC cùng khán giả cả nước qua VTVCab

Những đường đua offroad hấp dẫn. Ảnh BTC.

Mùa giải 2023, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) tiếp tục đồng hành cùng OTV Media – Đơn vị tổ chức giải PVOIL VOC. Theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết, VTVcab là đơn vị duy nhất được quyền sản xuất chương trình trực tiếp và phát sóng trực tiếp các giải đấu VOC và các hình thức đua xe khác trên hệ sinh thái thể thao VTVcab (bao gồm: hạ tầng truyền hình, OTT và social network).

Với thế mạnh về mạng lưới dịch vụ rộng lớn, cung cấp dịch vụ tới 12 triệu hộ gia đình sở hữu nội dung phong phú được đánh giá là hấp dẫn nhất hiện nay (VTVcab đầu tư sản xuất 25 kênh truyền hình, trong đó có nhóm kênh thể thao chuyên biệt: ON Sports, ON Football, ON Sports news, ON Golf, ON Sports+), sự đồng hành của VTVcab sẽ mang lại cho khán giả những hình ảnh đẹp nhất, khốc liệt nhất về cuộc đua. Bên cạnh đó, các phân tích, bình luận chuyên sâu về giải cũng sẽ giúp cho bộ môn đua xe địa hình nói chung và PVOIL VOC nói riêng tiếp cận tới lượng khán giả ngày một đông đảo hơn, một cách gần gũi hơn.