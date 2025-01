Giải mã chất sống tiên phong, đẳng cấp của cộng đồng OceanCityzen

Những không gian sống định danh cộng đồng cư dân

Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), The Peak (Hong Kong) hay Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ)… từ lâu đã trở thành biểu tượng của những cộng đồng tinh hoa nhờ hội tụ những đặc điểm vượt trội. Điểm chung của các tọa độ danh giá này nằm ở vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đẳng cấp, được thiết kế đồng bộ nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất cho cư dân. Không chỉ là nơi an cư, những "địa chỉ vàng" ấy còn là biểu tượng khẳng định vị thế và phong cách sống khác biệt của cộng đồng sinh sống tại đây.

Ocean City có nhiều phân khu biệt lập, riêng tư, sinh thái khiến giới thượng lưu mê mẩn.

Tại Việt Nam, những vùng đất tương tự cũng đang dần hình thành, điển hình là Ocean City – đại đô thị phía Đông Hà Nội với quy mô lên đến 1.200 ha và cộng đồng hơn cư dân. Ocean City không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mà còn nổi bật với hệ thống tiện ích hiện đại, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cư dân. Đây chính là nơi kiến tạo một cộng đồng tinh hoa mới, mang đến chuẩn mực sống đẳng cấp và khác biệt.

Bản sắc của cộng đồng OceanCityzen phía Đông Hà Nội

Ocean City là nơi duy nhất ở Thủ đô mang đến không gian "ở phố - sống biển" đẳng cấp với những "kỳ quan đô thị" như Crystal Lagoons, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park… Nhờ đó, lần đầu tiên tại Thủ đô, cư dân có thể tự hào chia sẻ "nhà tôi ở biển". Kết hợp cùng tiêu chuẩn an ninh, an toàn vượt trội và dịch vụ quản lý vận hành 5 sao của nhà phát triển BĐS số 1 Việt Nam, cư dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng riêng tư, an toàn ngay tại nhà suốt 365 ngày/năm.

Ocean City là đại đô thị duy nhất ở Hà Nội mang đến trải nghiệm “ở phố - sống biển” đẳng cấp.

Đẳng cấp sống của cộng đồng OceanCityzen còn đến từ sự tiện nghi, đủ đầy sánh ngang với các thành phố hiện đại hàng đầu châu Á. Ocean City được xây dựng theo mô hình "thành phố 10 phút" nên cư dân có thể tìm thấy mọi thứ mình cần ở các tâm điểm giao thương ngay ngoài ngưỡng cửa hoặc sau vài phút di chuyển. Đó là thiên đường hàng hiệu Vincom Mega Mall, phố Hàn K-Town đậm đà bản sắc xứ kim chi, Little Hong Kong như một Trung Hoa thu nhỏ, The Venice phong cách Ý hay "bản sao" của Paris hoa lệ - Quảng trường Kinh đô ánh sáng…

Nhu cầu học tập, làm việc hay lập nghiệp của các OceanCityzen cũng dễ dàng thành hiện thực với sự hiện diện của các thương hiệu giáo dục đẳng cấp quốc tế gồm Vinschool, Brighton College, VinUni, Dewey, KGS… và tháp văn phòng TechnoPark thông minh top 10 thế giới.

Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City sẽ còn mang tới nhiều trải nghiệm bất ngờ, mới mẻ cho cư dân tại Vincom Mega Mall chuẩn bị khai trương. Cùng với đó là tổ hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới và nhà hát hoành tráng, sang trọng bậc nhất Việt Nam. Trong năm nay, hệ sinh thái các dịch vụ hàng hiệu ở Ocean City cũng sẽ được bổ sung thêm Trung tâm y tế Hàn Quốc cùng Vinmec Medical Resort với 18 căn biệt thự tổng thống đầu tiên của Việt Nam...

OceanCity sẽ đón thêm nhiều tiện ích đẳng cấp trong năm nay, như Vinmec Medical Resort.

Ocean City cũng là nơi tiên phong cập nhật các xu hướng đang thịnh hành trên thế giới, điển hình như lối sống xanh văn minh, lành mạnh. Do đó, chuyển cư tới đây, giới tinh hoa sẽ dần hình thành thói quen vận động mỗi ngày khi kế cận bên nhà là hệ thống 100 sân thể thao hiện đại, công năng đa dạng. Đáng chú ý, các bộ môn luyện tập liên tục được cập nhật, bổ sung để cư dân mọi lứa tuổi đều có thể tiếp cận. Các giải thi đấu, phong trào cộng đồng cũng thường xuyên được Câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui Khỏe tổ chức, kích thích tinh thần thể thao suốt 24/7.

Mùa lễ hội Tết ở Ocean City đã khai màn và sẽ rực sáng suốt gần 3 tháng.

Cuộc sống tại Ocean City sẽ là 365 ngày trọn vẹn bởi chủ đầu tư luôn đồng hành chăm sóc, tổ chức hàng loạt lễ hội bom tấn tạo nên đời sống tinh thần phong phú, tràn đầy cảm xúc. Như ở thời điểm này, Lễ hội Ánh sáng phương Đông đã sẵn sàng khai màn, kéo dài suốt 58 ngày với 580 sự kiện, 1.000 điểm ẩm thực, mua sắm… mở ra hành trình đón Tết, vui xuân đặc sắc, hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Chăm chút toàn diện cho cư dân, Ocean City nhanh chóng trở thành nơi chốn đi về của hơn hàng chục nghìn người. Thời gian tới, cộng đồng OceanCityzen với phong cách sống đẳng cấp sẽ tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân với sự góp mặt của không ít cá nhân tinh hoa đa quốc tịch, tạo nên tâm điểm thượng lưu đích thực ở phía Đông Hà Nội.