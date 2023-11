Giải mã “cơn sốt” Phú Quốc mùa lễ hội cuối năm

Sức hút khổng lồ từ cái tên "Maroon 5"



Cuối tháng 10, Maroon 5 chính thức xác nhận chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam sẽ là siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival ở Phú Quốc United Center. Chỉ sau 24 giờ từ khi ban tổ chức và "ban nhạc pop rock huyền thoại của mọi thời đại" đồng loạt công bố thông tin này, hàng trăm nghìn lượt tương tác, thảo luận đã đưa chủ đề 8Wonder và Maroon 5 lên vị trí #2 trên bảng xếp hạng SocialTrend Ranking - Music của YouNet.

Những bài hát nổi tiếng hàng thập kỷ của Maroon 5 tràn ngập khắp nơi như được tiếp thêm luồng sinh khí mới, từ This Love, Sugar đến Animals… Những chủ đề lập hội đi Phú Quốc, lịch trình trải nghiệm 8Wonder sang – xịn – mịn cũng được bàn tán xôm tụ…

Không ít nghệ sĩ Việt Nam cũng "đứng ngồi không yên" trước cơn sốt 8Wonder Winter Festival và Maroon 5, nhất là 6 ca sĩ - producer sẽ trình diễn cùng sân khấu với Maroon 5. Nếu Tóc Tiên háo hức chờ tới ngày được bung xoã và "đang suy nghĩ xem mang đến tiết mục bùng cháy gì cho khán giả" tại Phú Quốc thì 2pillz và Grey D háo hức chờ đến giờ G trình diễn tại "cơn địa chấn" 8Wonder Winter Festival.

Phú Quốc rực rỡ mùa đẹp nhất năm

Không phải ngẫu nhiên mà đảo ngọc luôn đứng đầu danh sách những điểm đến lý tưởng dịp cuối năm. Thời điểm từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau được xem là "mùa đẹp nhất của Phú Quốc" với không khí trong lành, mát mẻ, thời tiết nắng ấm và biển lặng sóng, cảnh sắc thiên nhiên khoác một màu xanh tươi mới... Đây có lẽ là thành phố đảo hiếm hoi được thiên nhiên ban tặng cả sông, núi, biển, đảo… kiến tạo phong cảnh hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn tiếp nối đại dương xanh thẳm, hoang sơ tuyệt đẹp.

Theo thống kê từ công cụ tìm kiếm chuyến bay của Google Flight, đảo ngọc đứng đầu danh sách 10 điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất cho dịp cuối năm 2023. Cộng hưởng với những chính sách kích cầu du lịch như miễn thị thực lên đến 30 ngày cho du khách từ 25 quốc gia, Phú Quốc càng trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ du lịch thế giới.

"Điểm đến lễ hội" đỉnh cao thế giới

Đặc biệt tạo nên sức hút cho đảo ngọc mùa du lịch cuối năm chính là chuỗi "lễ hội của lễ hội" náo nhiệt không ngừng nghỉ xuyên suốt 30 ngày đêm từ 9/12/2023 – 7/01/2024 tại Phú Quốc United Center. Bên cạnh sự kiện tâm điểm siêu nhạc hội 8Wonder Winter đẳng cấp thế giới là bầu không khí rực rỡ náo nhiệt liên hoàn với hàng trăm hoạt động, màn trình diễn qui mô, những trò chơi đỉnh cao... đưa du khách đến với hành trình đa trải nghiệm bất tận niềm vui trong từng khoảnh khắc.

Mở màn cho Wake Up Festival 2023 là lễ thắp sáng cây thông Noel, diễu hành Wake Up Santa toàn khu, mang không khí lễ hội tưng bừng lan tỏa đến mọi ngõ ngách Phú Quốc United Center. Du khách còn được trải nghiệm ẩm thực đặc sắc từ khắp nơi trên thế giới tại Hội chợ ẩm thực Copenhagen, Lễ hội bia và ẩm thực đường phố năm châu, Lễ hội bia Wake Up Beer Fest, chợ đêm Grand World…

Phú Quốc United Center còn mang đến cho du khách những trải nghiệm hào hứng với hơn 100 trò chơi đỉnh cao thử thách mọi giác quan; khám phá đại dương kỳ thú tại Cung điện Hải Vương - thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới; cuồng nhiệt và sảng khoái với công viên nước tại VinWonders hay du hành trong chuyến phiêu lưu tại bảo tàng gấu Teddy Bear Museum - khu phức hợp vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng theo phong cách retail-tainment đầu tiên ở Việt Nam.

Giáng sinh năm nay tại "điểm đến hội hè mới của thế giới" cũng đánh dấu một mùa lễ hội xanh với những hoạt động độc đáo hướng đến du lịch bền vững như giải chạy Marathon vì môi trường hay Lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas với màn diễu hành tưng bừng cùng muôn loài hoang dã, hoạt động trồng cây, sáng tạo mô hình động vật khổng lồ từ đồ tái chế, khám phá thế giới bán hoang dã tại Vinpearl Safari…

Đặc biệt, Phú Quốc sẽ là điểm đến countdown của cả nước khi mang đến bộ 3 Đại nhạc hội Countdown đón chào năm mới 2024 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, và 3 điểm bắn pháo hoa hoành tráng và mãn nhãn trên toàn Bắc đảo.

Từ siêu nhạc hội 8Wonder tầm cỡ thế giới đến chuỗi "lễ hội trong lễ hội" Wake Up Festival 2023, tất cả cộng hưởng làm nên một hành trình "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder". Đây cũng chính là đòn bẩy đưa Phú Quốc United Center nói riêng và Phú Quốc nói chung trở thành là "điểm đến lễ hội" hấp dẫn bậc nhất trên bản đồ du lịch thế giới.