Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến tàu ngầm K-129 gặp nạn tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn mà không có cách gì giải đáp khi mà thân tàu ngầm đã vỡ nát do việc trục vớt của Mỹ, cũng như việc nó nằm ở vị trí quá sâu. Một số giả thuyết được đưa ra ví dụ như đã xảy ra một vụ nổ khí hydro trong khi sạc pin hay do va chạm với tàu ngầm Mỹ... Tuy nhiên các lý do này đều không được công nhận trừ phi người ta phải tiếp cận được con tàu.