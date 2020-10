Giải mật kết luận sai phạm trên bán đảo Sơn Trà

Chiều 7/10, trong buổi họp báo do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về kết luận sai phạm ở các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) ngày 16/9/2019 về các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được giải mật.



Riêng về 2 dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa và lô biệt thư L09 tại dự án Biệt thự Suối Đá mà cơ quan TTCP đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra, Phó Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết, Sở đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho Bộ Công an sau khi TTCP yêu cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa nhận được kết luận gì của Bộ Công an về việc điều tra liên quan 2 dự án này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Vinh còn thông tin, liên quan đến việc TTCP kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng thu hồi dự án 181ha thuộc Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, UBND TP.Đà Nẵng đã thông qua kế hoạch thực hiện thu hồi. Trong đó, mấu chốt của vấn đề là việc thu hồi dự án này nhưng phải đảm bảo quyền lợi của người dân, của khách hàng đã đặt cọc, đặt tiền mua đất tại dự án này.

Kết luận về các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà đã được giải mật. Ảnh: Đình Thiên

"Về mặt chủ quan, việc thực hiện thu hồi tại dự án Đa Phước rất khó khăn vì còn nhiều vướng mắc. Vướng mắc nhất là gần 1.000 khách hàng là bên thứ 3 đã bỏ tiền để mua đất tại dự án này, họ ngay tình nên việc thu hồi phải đảm bảo quyền lợi cho họ. Hiện Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai và khi vướng mắc đến đâu sẽ báo cáo tháo gỡ tới đó", ông Vinh nói.

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan đến sai phạm trên bán đảo Sơn Trà, ngày 6/12/2017, tại TP.Đà Nẵng, TTCP đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Quyết định thanh tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 2796NPCP-NN, ngày 13/9/2017.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003-2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Sau gần 2 năm, ngày 11/10/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo đồng ý đối với Kết luận thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.