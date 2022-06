Giải pháp để "sống khỏe" giữa cơn bão tăng giá mùa cao điểm du lịch

Cao điểm du lịch: Giá vé, giá phòng "nhảy vọt"

Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch nội địa tháng 5 đạt 12 triệu lượt khách, tăng 243% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt khách, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so cùng kỳ năm trước.

Mùa du lịch hè 2022 chỉ mới bắt đầu, nhưng từ đầu tháng 6 tới nay lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng liên tục tăng cao chưa từng có. Công suất phòng tại các điểm lưu trú đạt 70-80% vào ngày thường, 90-100% dịp cuối tuần, thậm chí nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng còn quá tải.

Các chuyên gia dự báo, với tình hình lượng khách đến các điểm du lịch trong nước đang tăng mạnh như hiện nay, mùa cao điểm du lịch hè trong các tháng 6, 7 và 8 sẽ có sự "bùng nổ" về số lượng du khách.

Mùa cao điểm giá vé & giá phòng tăng cao, nhiều nơi quá tải dẫn tới tình trạng khó đặt phòng

Chị Vân Hà (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mùa hè là thời điểm các con được nghỉ học nên năm nào gia đình tôi cùng gia đình vài người bạn thân cũng tổ chức ít nhất 1 chuyến đi du lịch xa. Hai năm vừa qua bị "vỡ kế hoạch", nên năm nay lũ trẻ đòi phải đi bù".



"Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi dạo qua thị trường vé máy bay và khách sạn cũng không tránh khỏi bị sốc nhiệt 1 chút. Giá vé máy bay đang tăng lên từng ngày và khách sạn thì cháy phòng", chị Vân Hà cho biết thêm.

Khảo sát trên website của 5 hãng bay nội địa cho thấy nếu mua vé máy bay từ cuối tháng 6, khởi hành từ TP.HCM và Hà Nội đến các điểm du lịch Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang và Đà Nẵng vào giữa tháng 7, giá vé rẻ nhất cũng trên 1,3 triệu đồng/vé, tăng 20-30% so với tháng trước. Còn với phòng khách sạn, nếu dạo một vòng trên các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking.com, giá phòng khách sạn phân khúc 4 - 5 sao tại Quy Nhơn Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… cũng phổ biến từ 3 - 5 triệu đồng/đêm. Một số thương hiệu cao cấp mức giá có thể lên tới trên 10 - 15 triệu đồng/phòng/đêm.

Theo nhiều chuyên gia, chi phí cho những chuyến du lịch đang tăng mạnh trên hầu hết các yếu tố từ vé bay, giá phòng cho đến giá tour, chủ yếu do đà tăng phi mã của nhiên liệu, cũng như sự bùng nổ về mặt nhu cầu của thị trường sau khi dịch Covid được kiểm soát.

Bí quyết "sống khỏe" giữa mùa du lịch

Khác với tâm lý lo lắng của đại đa số du khách, anh Xuân Nguyên (TP.HCM) lại "bình chân như vại" mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là gia đình anh sẽ có chuyến nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn.

Mọi năm, để chuẩn bị trước cho kỳ nghỉ hè, anh Nguyên sẽ "săn" vé máy bay và các chương trình giảm giá của khách sạn từ trước đó nửa năm để được giá rẻ. Năm nay anh đã thay đổi "chiến thuật", không cần ngày ngày canh ưu đãi vất vả mà "săn" các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng thông minh.

"Mùa cao điểm này nếu đi nghỉ vào các dịp cuối tuần hay các ngày lễ thì thực sự lượng khách rất đông, nhiều khách sạn kín chỗ, thậm chí là quá tải. Mình có canh giá rẻ chưa chắc đã đặt được phòng, chưa kể khách đông còn khiến chất lượng dịch vụ giảm sút nhiều.

Vì vậy, mình đã mua thẻ FLC Weekday Vacation. Chiếc thẻ này hay ở chỗ là có thể sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn FLC trên toàn quốc vào thời gian từ chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần. Thay vì đi cuối tuần đông đúc, gia đình mình sẽ sắp xếp đi nghỉ trong tuần để có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Với FLC Weekday Vacation, mình hoàn toàn an tâm có giá tốt dù lựa chọn đi đâu và vào bất cứ thời điểm nào trong năm", anh Xuân Nguyên bật mí.

Thẻ nghỉ dưỡng FLC Weekday Vacation

FLC Weekday Vacation là một trong những sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng thông minh được "săn lùng" liên tục trong thời gian vừa qua. Đây là chiếc thẻ trả trước để sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng tại hệ thống các quần thể mang thương hiệu FLC trên toàn quốc. Hạn mức thẻ linh hoạt, chỉ từ 450,000VNĐ/người là đã sở hữu ngay đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp như bể bơi vô cực, sân golf, skybar, nhà hàng, khu vui chơi, spa…

Thẻ không định danh nên hoàn toàn có thể sử dụng chung, chuyển nhượng hoặc tặng cho người khác. Thời gian áp dụng dài từ 3-5 năm. So với việc đặt phòng thông thường vào các giai đoạn cao điểm, FLC Weekday Vacation có thể tiết kiệm cho khách hàng tới 55% chi phí.

Trong bối cảnh làn sóng du lịch hè đang "nóng" như hiện nay, những sản phẩm thẻ bay hay thẻ nghỉ dưỡng như trên sẽ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc, đặc biệt là sức khỏe khi không còn phải thức khuya dậy sớm để canh giảm giá, hay bay vào những chuyến đêm muộn, sáng sớm để được hưởng vé rẻ. Đồng thời cho thấy Việt Nam đang dần bắt kịp với thế giới trong việc đón đầu các xu hướng du lịch thông minh – xu thế phát triển chung của ngành du lịch thế giới.