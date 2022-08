Truyền thông giúp công nhân tránh xa "tín dụng đen"

Chiều nay (ngày 12/8), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao (LĐLĐ) động Việt Nam, có văn bản đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động, bảo vệ cán bộ Công đoàn, giúp yên tâm lao động sản xuất, công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn nạn "tín dụng đen".

Nhiều lao động xa bẫy "tín dụng đen" bởi các quảng cáo cho vay tiền giăng khắp nơi. Ảnh: NLĐ

Theo đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện thông tin cơ sở, mạng xã hội, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" nhất là ở những nơi có đông công nhân lao động; trong đó tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen" để công nhân lao động biết, cảnh giác và tố giác; không để "tín dụng đen" tiếp cận công nhân lao động.

Với những công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động, ở những địa bàn có nhiều hoạt động "tín dụng đen", công đoàn cần phối hợp với chuyên môn tổ chức những buổi tuyên truyền riêng về chủ đề này, giúp công nhân lao động hiểu cặn kẽ về sự nguy hiểm của nạn "tín dụng đen" để chủ động phòng ngừa.

Tăng cường triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, trong đó cần quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn như trao Mái ấm Công đoàn, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ vay vốn ở những kênh chính thống với lãi suất hợp lý.

Tín dụng đen cho vay với lãi suất 700-1.000%/tháng

Trước đó, trong Hội nghị Thủ tướng đối thoại với công nhân, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhận định hành vi của nhóm tội phạm "tín dụng đen" rất tinh vi. Chúng thường có thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo công nhân vay tiền trực tiếp qua app, mạng xã hội hoặc núp bóng doanh nghiệp cho vay với lãi suất cao bất thường.

"Qua công tác đấu tranh của Bộ Công an, có những nơi lãi suất 90-100%, thậm chí lên tới 700%-1.000%/tháng", theo lời Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lương Tam Quang cho hay các nhóm cho vay sử dụng nhiều thủ đoạn như đe dọa, khủng bố tinh thần, chiếm đoạt tài sản và tiền lương trả qua ATM khi khoản vay quá hạn.

Hình ảnh cán bộ Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (KCN VSIP Hải Phòng) bị bôi nhọ trên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

3 năm qua, Bộ Công an đã đấu tranh, phát hiện, xử lý 2.740 vụ việc với gần 5.000 đối tượng. Công an cũng khởi tố gần 2.000 vụ với gần 4.000 bị can liên quan. Theo lãnh đạo Bộ Công an, rất nhiều bị hại trong các vụ án là công nhân.

Còn theo ghi nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam hàng ngày vẫn xuất hiện nhiều vụ "tín dụng đen" đe dọa công nhân lao động, thậm chí là cả cán bộ công đoàn. Nhiều đối tượng còn manh động, đòi chém, giết con nợ nếu không được trả tiền đúng hẹn.

Gần đây nhất, ngày 12/8, hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay "tín dụng đen" của các đối tượng xã hội.