Giám đốc CA Đà Nẵng: Vụ án liên quan 22 sổ đỏ biến mất còn dài, nhiều tài liệu cần phân loại

Đó là thông tin do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cung cấp trong buổi họp do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức chiều 7/10.

Chiều 7/10, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án 22 sổ đỏ biến mất và việc người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép ở Đà Nẵng thời gian qua. Theo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, có luồng dư luận gắn câu chuyện người Trung Quốc lưu trú, nhập cảnh trái phép gây nên việc bùng phát dịch Covid-19 trở lại là chưa đúng. "Các nước có chung đường biên giới như Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, việc người dân vượt biên, nhập cảnh trái phép vào biên giới nước khác là chuyện không hiếm. Người dân Việt Nam chúng ta cũng nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc và ngược lại. Vừa qua, Bộ Công an phê bình Đà Nẵng và một số địa phương khác. Cũng nhờ câu chuyện vừa qua, chúng ta có thêm cơ hội để rà soát tổng thể người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin về vụ án 22 sổ đỏ biến mất. Ảnh: Đình Thiên Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin cụ thể, qua đợt tổng kiểm tra người nước ngoài lưu trú, trên địa bàn Đà Nẵng đã phát hiện 133 người Trung quốc lưu trú, nhập cảnh trái phép. Trong đó đã khởi tố 9 vụ án với 21 bị can, gồm 11 người Trung quốc. Hiện đã bàn giao 67 đối tượng truy nã cho phía Trung Quốc. "Phải nói Đà Nẵng là một trong những địa phương xử lý nghiêm nhất việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Không chỉ người Trung Quốc, mà cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 200 người nước khác và 10 cơ sở lưu trú tiếp tay cho hành vi này. Phải nhìn nhận một sự thật rất đáng buồn là chính người dân chúng ta tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú, nhập cảnh trái phép. Người dân trực tiếp đưa họ nhập cảnh trái phép, rồi bày đường cho họ trốn cơ quan công an. Cơ quan công an tuyên tuyền, khuyến cáo thường xuyên, nhưng người dân vẫn tiếp tục sai phạm", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh. Cũng trong buổi họp chiều cùng ngày, về vụ án liên quan 22 sổ đỏ ở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà (Đà Nẵng) biến mất, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 người. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố bà Đào Thị Như Lệ - giám đốc doanh nghiệp thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Đến nay, xác định được 28 sổ đỏ đã mất và mới thu hồi được 22 sổ. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với một đối tượng và khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối 2 đối tượng. Tuy nhiên, vụ án này còn rất dài, cần thời gian phân loại hồ sơ tài liệu và sẽ công bố thông tin trong thời gian tới", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nói.