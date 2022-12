Ngày 29/12, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Theo đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra.

Qua đó, đã bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn và các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tổ chức thành công diễn tập thực binh với phương châm “4 tại chỗ” kết quả đạt loại tốt, được Quân khu 5, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Quang cảnh buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền trong Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm 16,67% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra phá án đạt rất cao với 96,96%, riêng trọng án đạt 100%.

Trong đó, lực lượng công an đã khám phá nhanh 16 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; Phát hiện, đấu tranh triệt phá 3 vụ, 8 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính 15 tỷ đồng, 1 vụ lừa đảo huy động vốn đầu tư, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng; 2 vụ, 7 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Xác lập đấu tranh chuyên án, bắt 9 vụ, 82 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet với số tiền dùng để đánh bạc rất lớn, riêng trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 7 vụ, 69 đối tượng đánh bạc qua mạng Internet với số tiền sử dụng để đánh bạc gần 600 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt với phương châm không có vùng cấm, qua đó đã khởi tố 6 vụ, 20 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi 100% số tài sản tham nhũng...

Đại tá Thanh khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ không có vùng cấm, dù bất kỳ người đó là ai. Năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông cũng xác lập, đấu tranh 5 chuyên án, bắt 13 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 21,5 bánh heroin, 1kg ma túy đá, có vụ thu giữ 10 bánh heroin do các đối tượng mua từ Lào, vận chuyển về Đắk Nông tiêu thụ. Phát hiện, khởi tố 168 vụ, 242 bị can về các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan, xử lý hành chính 136 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 64 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 24 vụ, giảm 19 người chết và giảm 38 người bị thương so với năm 2019), không để xảy ra các vụ cháy lớn, không thiệt hại về người, không xảy ra cháy tại các cơ sở trọng điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; số vụ và thiệt hại do cháy giảm 55,5%.

Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thưc hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, trong đó đã kịp thời tham mưu UBND các cấp ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai Đề án 06 từ tỉnh đến thôn, bon, tổ dân phố. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết số 13 ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ...

Qua đó, đã thực hiện đạt và vượt tiến độ đa số các chỉ tiêu, yêu cầu của Bộ Công an giao. Ứng dụng tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử...

1 tập thể và 4 cá nhân Công an tỉnh Đắk Nông được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc đó, năm 2022, lực lượng Công an Đắk Nông đã được Chủ tịch nước tặng 11 huân chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Công an tặng 849 huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng cho các cá nhân, bằng khen cho 79 tập thể, 256 cá nhân, thưởng nóng cho 51 tập thể với tổng số tiền là 835 triệu đồng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh thưởng nóng cho 10 tập thể với tổng số tiền 145 triệu đồng; tặng bằng khen cho 10 tập thể, 37 cá nhân...

Người dân trong và ngoài tỉnh gửi gần 155 lá thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Đặc biệt, Công an Đắk Nông vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, trước mắt tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.