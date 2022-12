Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc: Bắt bằng được các "ông trùm tay to" của các đường dây ma tuý Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc: Xử lý tội phạm ma tuý với phương châm "không bắt khúc giữa"

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải bắt bằng được các "ông trùm tay to" đứng sau các đường dây buôn bán ma túy.

