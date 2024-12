Giám đốc Công an Thái Bình ký quyết định nghỉ công tác chờ đến hạn nghỉ với 2 cán bộ

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Hậu cần Nguyễn Trung Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần. Ảnh: Công an Thái Bình

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Trung Hưng - Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần.

Ở các diễn biến trước đó, thực hiện Thông tri số 01 ngày 18/9/2024 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030, căn cứ yêu cầu công tác cán bộ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký các quyết định nghỉ công tác chờ đến hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với đại tá Vũ Văn Rinh - Giám thị Trại tạm giam và thượng tá Đỗ Đắc Tuyn - Trưởng phòng An ninh nội địa kể từ ngày 01/01/2025.

Ở diễn biến trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký các quyết định nghỉ công tác chờ đến hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với đại tá Vũ Văn Rinh và thượng tá Đỗ Đắc Tuyn (phải). Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đồng thời quyết định điều động thượng tá Lương Văn Thạc - Trưởng phòng An ninh đối ngoại giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa.

Điều động và bổ nhiệm thiếu tá Bùi Văn Thạnh - Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại; điều động thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam; bổ nhiệm trung tá Mai Thanh Nam - Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đánh giá, đại tá Vũ Văn Rinh và thượng tá Đỗ Đắc Tuyn là cán bộ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm, quá trình công tác các đồng chí luôn giữ vững lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tận tâm, tân lực với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.