Giám đốc CDC Bắc Giang từng nói "không nhận đồng nào" từ Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 21/1 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang (CDC Bắc Giang) để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh (trụ sở tại TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Phan Thị Khánh Vân (kinh doanh tự do, chị gái của Phan Huy Văn) để điều tra về cùng tội danh trên.

Theo tìm hiểu, ngày 22/11/2021, Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Mua sinh phẩm, vật tư lấy mẫu, tiêm chủng và xét nghiệm SARS-CoV-2'.

Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Phan Anh (có địa chỉ tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang - do bị can Văn làm giám đốc) là đơn vị được CDC Bắc Giang lựa chọn cung cấp trọn gói. Trong đó có 20.000 kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất .

Ngoài ra, CDC Bắc Giang còn phê duyệt ít nhất hai gói thầu mua kit xét nghiệm của Việt Á.

Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn. Ảnh: CACC

Cụ thể ngày 24/9/2020, CDC Bắc Giang lựa chọn Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Phan Anh cung cấp trọn gói gói thầu "Mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (lần 4 năm 2020)". Hàng hóa là 60 bộ kít xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất.

Thời điểm vụ án nâng giá kít xét nghiệm Covid-19 bị khởi tố, trả lời trên báo chí, ông Lâm Văn Tuấn khẳng định: "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á hay Công ty Phan Anh. Còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn".

Khi đó, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở y tế ở tỉnh đều không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Ông Hiệu lý giải thêm, vào thời điểm tháng 5 và tháng 6/2021, tỉnh Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ tỉnh máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Do đó, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm.

Trong khi đó, cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, ông Tuấn đã có hành vi thông đồng, cấu kết với ông Văn và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định về Luật đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất, tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng.

Bị can Văn và Vân (chị gái ông Văn) còn thoả thuận, nhận trên 44 tỷ đồng tiền % ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển. Bà Vân đã chuyển tiền cho ông Tuấn một phần trong số tiền trên.