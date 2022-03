Giám đốc CDC Nghệ An vi phạm Điều lệ Đảng, làm mất tư cách đảng viên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận một số nội dung vụ việc cụ thể.

Cụ thể, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Bí thư Chi bộ Hành chính - Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt - Á; vi phạm Điều lệ Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Định theo thẩm quyền.

Đặc biệt, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Chi bộ Chính sách dân tộc thuộc Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh. UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, trong quá trình tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn I (2016 - 2020), Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi bộ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2017-2020 đã buông lỏng công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc tham mưu xây dựng Đề án; để xảy ra vi phạm các quy định trong việc sử dụng ngân sách, quản lý tài chính; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, để 4 cán bộ, đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện Đề án, bị phạt tù và khai trừ ra khỏi Đảng.

Nhóm cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An nghe tòa tuyên án. Ảnh: CA

Vi phạm của Đảng ủy và chi bộ này làm ảnh hưởng xấu và giảm sút uy tín của tổ chức Đảng. UBKT Tỉnh ủy tỉnh này quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cảnh cáo đối với Chi bộ Chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ngoài ra, còn xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phùng Diệu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp, ông Lê Phùng Diệu đã có sai phạm trong công tác khai thác, bảo vệ rừng, đã bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Phùng Diệu.

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hà Văn Nhuận - đảng viên Chi bộ Công an xã, Đảng bộ xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ công an viên xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, ông Hà Văn Nhuận đã vi phạm pháp luật trong việc cung cấp bí mật Nhà nước cho công dân; vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan nơi công tác; đã bị Công an huyện Quỳ Châu kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Hà Văn Nhuận...