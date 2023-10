Giám đốc Công an Hà Nam tổng chỉ huy cuộc diễn tập đánh khủng bố, giải cứu con tin

Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Tổng chỉ huy cuộc diễn tập của Công an tỉnh.

Cuộc diễn tập thực binh gồm 3 phần: Phần 1 diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng; Phần 2 thực binh giải quyết tình huống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, dẹp trừ bạo loạn; Phần 3 thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... với sự tham gia của hơn hai nghìn cán bộ chiến sỹ, lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ và sinh viên một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự diễn tập. Ảnh Bộ Công an

Tình huống giả định: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam diễn biến phức tạp, các phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động đang bí mật tập hợp lực lượng tổ chức gây rối, bạo loạn, ra yêu sách, uy hiếp chính quyền ở một số địa phương.

Phương tiện diễu hành buổi diễn tập. Ảnh Bộ Công an

Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác theo quy định của pháp luật nhằm nhanh chóng ổn định tình hình; đồng thời xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tập trung đấu tranh với đối tượng phản động, các phần tử chống đối; thực hiện phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, dẹp bạo loạn, khôi phục lại chính quyền; tập trung giải quyết các điểm nóng về an ninh nông thôn, đình công, lãn công, biểu tình, bạo loạn, mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm hình sự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau gần 01 giờ, đã giải tán đám đông quá khích; bắt bọn khủng bố, giải cứu an toàn con tin và nhanh chóng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội góp phần đưa tình hình địa phương trở lại trạng thái bình thường.

Hình ảnh tại buổi diễn tập. Ảnh Bộ Công an

Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện trong suốt quá trình diễn tập. Nội dung diễn tập được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, công phu, giả định tình huống sát với thực tiễn; phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ.

Các phần xử lý tình huống diễn tập thực binh được tổ chức, chỉ huy điều hành linh hoạt, đúng nguyên tắc. Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...