Chiều 16/10, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, phân xác xảy ra tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) có mối quan hệ rất thân thiết với chị H.T.Nh. (17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội). Theo đó, Khanh và chị Nh. bắt đầu quen nhau từ đầu năm 2023.

Ngày 10/10, Khanh hẹn chị Nh. đi ăn rồi 2 người cùng trở về phòng của đối tượng ở một khu đô thị cao cấp tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Công an Hà Nội cho biết đối tượng phân xác nạn nhân rồi cho vào thùng xốp. Ảnh: Xuân Huy.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Khanh dùng dao nhọn, loại dao gọt hoa quả (bản to, rộng khoảng 5cm, dài khoảng 25 cm), đâm 5 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo nạn nhân vào nhà tắm của căn hộ để phân xác.

Tại nhà tắm, đối tượng dùng dao phân xác nạn nhân rồi cho vào thùng xốp, dùng băng dính dán lại, sau đó gọi taxi chở ra bờ sông Hồng để phi tang.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về việc điều tra vụ Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng. Clip Huy Hoà

Tạ Duy Khanh thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến bờ sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để phi tang.

Vào hồi 12h30’ ngày 13/10, Tổng đài 113 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện KSND TP Hà Nội, Viện KSND huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Nói về nguyên nhân mâu thuẫn rồi xảy ra án mạng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định nạn nhân và nghi phạm có quan hệ thân thiết. Đối tượng có cho nạn nhân vay 50 triệu đồng nhưng nạn nhân chưa trả nên dẫn đến mâu thuẫn Ngày 10/10, Khanh gọi điện hẹn chị Nh. đến khu nhà riêng, hai người cùng nhau đi ăn, sau đó trở về căn hộ. Tại đây, Khanh đòi Nh. số tiền 50 triệu đồng nợ mình, song bất thành và xảy ra cãi vã rồi dẫn tới vụ án mạng. Thiếu tướng Tùng nhấn mạnh, các nguyên nhân mâu thuẫn đang được cảnh sát điều tra triệt để.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết thêm, cơ quan công an cũng đang điều tra thêm những vấn đề khác như có việc đối tượng cướp tài sản của nạn nhân hay việc nạn nhân bị hiếp dâm hay không.

Trước đó, trưa 13/10, nhiều phần của thi thể của cô gái được người dân phát hiện ở nhiều chỗ khác nhau trên sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Theo đó, phần thân của nạn nhân được bọc kín bằng xi măng và tảng đá. Phần đầu nạn nhân được phát hiện ở gần bờ sông Hồng. Nạn nhân bị phân xác thành 4 mảnh. Chiều cùng ngày, các phần thi thể được tìm thấy toàn bộ.