Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện "4 cùng" với dân để kịp thời phát hiện các vụ việc phát sinh

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chia sẻ những nỗ lực của lực lượng công an trong việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó nhấn mạnh việc phát huy vai trò của đồng bào DTTS.



Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Tuyên cho biết, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được giữ vững, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Với đặc thù là tỉnh miền núi, có trên 80% dân số là người dân tộc thiểu số, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn luôn tập trung, chú trọng phát huy tối đa vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khai thác mặt công tác công an, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn tỉnh", Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã nêu một số hạn chế, khó khăn, cụ thể: Thứ nhất, theo ông Tuyên điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều do đó, tình trạng người dân vi phạm pháp luật còn khá phổ biến. Người dân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, xúi giục, lôi kéo tham gia các hoạt động tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Thứ hai, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nơi, có lúc chưa thu hút được nhiều quần chúng tham gia, dẫn đến hiệu quả chưa cao… một số bộ phận không nhỏ người dân chưa thực sự quan tâm và ít có điều kiện tiếp cận thông tin, nội dung tuyên truyền pháp luật, nhận biết thủ đoạn hoạt động, phát hiện, tố giác tội phạm, đối tượng xấu trên không gian mạng.

Thứ ba, việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng; kỹ năng tuyên truyền, phát động phong trào của một số cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế; các mô hình tự quản về ANTT không có kinh phí hoạt động, thành viên tham gia mô hình không có chế độ, chính sách, hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, nhiệt huyết của các thành viên do đó số lượng mô hình hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Các đại biểu chăm chú theo dõi tham luận tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Chiến Hoàng

Và cuối cùng, Đại tá Hà Văn Tuyên cho biết, công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở còn một số hạn chế do việc xác định người có uy tín có thời điểm bị dàn trải, chất lượng người có uy tín chưa cao; việc thực hiện chế độ chính sách với người có uy tín có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Để đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung, trong vùng đồng bào DTTS nói riêng và để phát huy hơn nữa vai trò của đồng bào DTTS trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, ông Tuyên cho biết, Công an tỉnh Bắc Kạn đề ra một số giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất, các cấp chính quyền địa phương cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhất là đối với vùng đồng bào DTTS. Theo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, đây là yếu tố then chốt nhằm tăng cường niềm tin của đồng bào đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo tiền đề vững chắc củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thứ hai, cần phát huy hơn nữa vai trò người có uy tín, trưởng các thôn, bản là người dân tộc thiểu số vì họ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân ở cùng đồng bào DTTS, là người tích cực, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền thực hiện vận động đồng bào hưởng ứng, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Cuối cùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, cần tiếp tục nhân rộng và duy trì có hiệu quả các mô hình Tổ an ninh tự quản về ANTT, gắn với việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa truyền thống của các dân tộc, nhằm tạo môi trường giao lưu, gắn kết, qua đó khơi gợi tinh thần yêu nước của đồng bào DTTS và cùng đồng hành trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.