Trắng đêm canh trộm cà phê ở Đắk Lắk, công an lập chốt bảo vệ vụ mùa cho bà con nông dân

Nỗi lo trộm cắp mùa cà phê khi giá cà phê tăng cao

Những tháng gần đây, giá cà phê liên tục tăng cao, hiện đang ở mức hơn 110.000 đồng/kg. Sự gia tăng này đã mang lại niềm vui lớn cho nhiều nông dân tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cà phê Đắk Lắk đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Tuy nhiên, giá cà phê "leo thang" cũng kéo theo nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng trộm cắp, khiến người dân phải đối mặt với nỗi lo lắng về an toàn tài sản.

Anh Y Phách Ktla, trú tại buôn Tu, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết gia đình anh có 2 ha cà phê. Năm 2023, thu được sản lượng 2 tấn cà phê nhân nhưng năm nay dự kiến sản lượng sẽ gấp đôi. Đáng lo ngại, khu vực rẫy cà phê cách xa khu dân cư nên thường xuyên bị kẻ gian đột nhập.

Anh Y Phách kể: "Những năm trước thường xuyên bị kẻ gian lợi dụng vào hái cà phê chín, với số lượng vài chục kilôgam cà phê tươi. Năm nay, khi giá cà phê tăng chóng mặt, nguy cơ cà phê bị trộm cắp là không tránh khỏi".

Giá cà phê tăng giá giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, cho biết xã Ea Tul nằm ở phía Đông Bắc của huyện Cư Mgar. Toàn xã có tổng diện tích 5.690 ha, trong đó diện tích trồng cà phê lên tới 4.200 ha.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất, thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế từ sản phẩm cà phê, chính quyền địa phương xã Ea Tul thường xuyên tuyên truyền và phát động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong mùa vụ cà phê, với phương châm: "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm".

Xã Ea Tul còn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn liền với công tác đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn và các đối tượng có tiền án, tiền sự để chủ động giáo dục và răn đe.

Người dân trên địa bàn xã Ea Tul, huyện Cư Mgar không khỏi lo lắng về nguy cơ cà phê bị trộm cắp vào mùa thu hoạch.

UBND xã đã thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của quần chúng nhân dân. Kiên quyết đấu tranh và xử lý các trường hợp có hành vi trộm cắp, phá hoại hoặc gây thiệt hại tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, xã cũng quản lý chặt chẽ các hoạt động mua bán, tiêu thụ cà phê trong thời điểm thu hoạch. Tập trung quản lý các cá nhân có hoạt động buôn bán lưu động, yêu cầu các cá nhân này phải đăng ký địa điểm mua bán cụ thể, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh để tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản...

Xã Ea Tul triển khai “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê”.

Công an lập chốt bảo vệ lưu động, tuần tra thâu đêm

Ngoài các giải pháp nói trên, xã Ea Tul còn triển khai mô hình "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê" mang lại hiệu quả cao. Theo Thiếu tá Y Kiêm Mlô, Phó Trưởng Công an xã Ea Tul, những năm trước đây, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp cà phê, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Do đó, từ năm 2021 đến nay, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê".

Công an xã Ea Tul đã bố trí 2 chốt lưu động tại các địa bàn xung yếu, nương rẫy của bà con nhân dân hay bị trộm cắp. Lực lượng thực hiện do công an chính quy làm nòng cốt với sự tham gia của quân sự xã, quần chúng... Những chiếc xe cày được cải tạo thành chốt lưu động, giúp lực lượng chức năng dễ dàng tuần tra khắp các thôn, buôn.

Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ mùa màng.

Thiếu tá Y Kiêm lý giải: "Mỗi "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê" có 3 người gồm: 1 công an chính quy, 1 công an viên và 1 cán bộ xã đội. Khi màn đêm buông xuống, một người sẽ "trực nóng" tại chốt, 2 người còn lại thường xuyên mặc thường phục, tuần tra lưu động khắp các thôn, buôn thâu đêm. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân phối hợp canh gác các khu vực rẫy cà phê".

Người dân địa phương rất ủng hộ mô hình nói trên và thường xuyên đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ. "Nhiều người dân mang mì tôm, vài quả trứng đến các chốt để "bồi bổ" cho anh em tuần tra ban đêm. Sự tin tưởng của bà con là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Thiếu tá Y Kiêm nói.

Chốt tuần tra lưu động trên xe cày tại xã Ea Tul.

Kể từ khi "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê" được lập, tỉnh hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Ea Tul được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp cà phê nữa. Mô hình này cũng được các cấp chính quyền và Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao và ngày càng nhân rộng ra nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài các "Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê", nhiều hộ dân trên địa bàn trên địa bàn huyện Cư Mgar còn thành lập các nhóm tự quản để thay nhau canh gác, bảo vệ rẫy cà phê, đặc biệt là vào ban đêm.

Một lãnh đạo Công an xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar cho hay, lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn để tuần tra các khu vực rẫy cà phê của người dân. Đặc biệt, liên tục thay đổi lịch tuần tra, để gây bất ngờ cho kẻ gian nếu có.

“Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê” đang được nhân rộng ra nhiều địa phương.