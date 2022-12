Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau: Trên địa bàn xảy ra 20 vụ án giết người trong 11 tháng qua

Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ VIII, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tỉnh 11 tháng qua.

Theo đại tá Phạm Thành Sỹ, 11 tháng qua, tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 479 vụ với 618 bị can (giảm 54 vụ, giảm 57 bị can); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 98,5%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 108 vụ, chiếm hơn 22,5% trong tổng số án về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 97,2%. Riêng tội phạm giết người xảy ra 20 vụ (xảy ra trên biển 4 vụ, chiếm 20%).

Trong khi đó, về tệ nạn xã hội đã phát hiện và xử lý 1.157 vụ với 5.993 đối tượng, xử phạt trên 12 tỷ đồng (trong đó khởi tố xử lý hình sự 34 vụ với 58 bị can). Tội phạm về ma túy khởi tố 121 vụ với 174 bị can (ít hơn 61 vụ, ít hơn 50 bị can), nhiều nhất là địa bàn TP.Cà Mau khởi tố chiếm gần 53% trong tổng số vụ khởi tố.

Đối tượng phạm tội ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm hơn 61,1% và người nghiện ma túy dẫn đến khởi tố về tội ma túy chiếm hơn 55,2%. Trong đó, Cơ quan CSĐT 2 cấp khởi tố 117 vụ, Cảnh sát biển và lực lượng Biên phòng khởi tố 4 vụ.

Xảy ra 20 vụ án giết người trong 11 tháng qua tại Cà Mau. Trong ảnh: Hình ảnh gia đình người phụ nữ bị đánh tử vong ở khách sạn đưa tang nạn nhân. Ảnh: CTV.

Tội phạm và vi phạm về kinh tế chức vụ và tham nhũng đã khởi tố 8 vụ (ít hơn 7 vụ so với năm 2021) với 17 bị can (ít hơn 4 bị can) gây thiệt hại tài sản 2.826 tỷ đồng, thu hồi 1,73 tỷ đồng. Vi phạm về kinh tế xử phạt 146 vụ với 146 đối tượng và mức xử phạt gần 12 tỷ đồng.

Riêng vi phạm an toàn giao thông, theo đại tá Sỹ, trong 11 tháng qua đã phát hiện xử phạt 46.800 trường hợp vi phạm, với số tiền đã xử phạt hơn 90 tỷ đồng. Trong đó có 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

"Tin vui là trong năm qua, tai nạn giao thông toàn tỉnh đã giảm sâu. Từ 50 vụ ở cùng kỳ năm ngoái nay chỉ có 41 vụ tai nạn giao thông. Số người chết 13 người, giảm một người so năm ngoái. Số người bị thương cũng giảm, chỉ có 38 người

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, vi phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Vi phạm trên lĩnh vực kinh tế còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ", Đại tá Sỹ thông tin.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận, một số ít vụ việc xảy ra công an địa phương tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu còn chậm, quản lý địa bàn, "nắm hộ, nắm người" chưa chặt về công tác phòng ngừa tại cơ sở cũng còn hạn chế.