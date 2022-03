Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ 4 người tử vong sau bữa cơm

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ việc 4 người tử vong bất thường sau bữa cơm trưa ở huyện Kim Động.

Đã gần 3 tháng từ ngày xảy ra vụ việc 5 người trong một gia đình tử vong bất thường ở xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trong số 5 nạn nhân có 4 người tử vong sau bữa cơm trưa, một người không tham gia bữa cơm cũng tử vong sau đó. Đến nay, nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn là ẩn số chưa thể lý giải, vì vậy dư luận rất quan tâm đến kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng. Vụ 4 người chết sau bữa cơm ở Hưng Yên: Nhiều uẩn khúc chưa có lời giảiĐọc ngay Ngày 19/3, trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vẫn chưa có kết quả giám định mẫu của các nạn nhân nên tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân. "Chúng tôi vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế để làm rõ. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nên các cơ quan chuyên môn đang làm rất cẩn thận. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ chủ động thông tin tới báo chí", Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin. Căn nhà nơi các nạn nhân ăn bữa cơm trưa ngày 26/12/2021 tại Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động. Ảnh: VOV Trước đó, trưa 26/12/2021, gia đình ông Nguyễn Tiến Sản (50 tuổi, trú thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa cùng con, cháu. Bữa cơm có 9 người gồm: vợ chồng ông Sản, Nguyễn Thị Tươi (SN 1994), Nguyễn Thị Tình (SN 1996), Phạm Văn Vương (SN 1995), Nguyễn Hoàng Nam (SN 2013), Nguyễn Thanh Trúc (SN 2019), Phạm Thị Anh Bình (SN 2017) và Phạm Gia Trọng (SN 2019).

Sau bữa cơm, cả hai con gái là chị Tươi và Tình cùng hai cháu ngoại ông Sản là Nam và Bình có triệu chứng nôn ói, co giật nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Nam và cháu Bình tử vong. Liên tiếp vài ngày sau, chị Tươi và chị Tình cũng không qua khỏi. Đáng chú ý, anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi), không tham gia bữa cơm trên cùng gia đình nhưng cũng nhập viện vì bị ngất, hôn mê và tử vong ngày 15/1/2022. Đại diện lãnh đạo Phòng CSHS - Công an tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự, Cục CSHS - Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Đến nay nhiều mẫu xét nghiệm chưa có kết quả. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ một số tình tiết như 9 người cùng ăn cơm nhưng có người bị nôn ói, có người không hoặc một trường hợp không tham gia bữa cơm cũng bị ngất, hôn mê sau đó tử vong. Trưởng thôn Lai Hạ (xã Hùng An, huyện Kim Động) cho biết, vợ chồng ông Sản làm nghề nông, sống hòa thuận với bà con lối xóm, chưa từng mâu thuẫn xích mích với ai. Hai con gái ông Sản đều đã lập gia đình và mỗi gia đình có 2 cháu nhỏ. Đến nay, cả người thân và bà con lối xóm đều chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc, trong đó có nhiều tình tiết vẫn chưa thể lý giải.

