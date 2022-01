Vụ 4 người chết sau bữa cơm ở Hưng Yên: Nhiều uẩn khúc chưa có lời giải

Ngày 1/1, Bộ Công an, Bộ Y tế phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra vụ 4 người tử vong tại thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động.

Trước đó, trưa 26/12 vợ chồng chị Tình (sinh năm 1996, ở thôn Vĩnh Đồng, xã Ngọc Thanh) cùng 2 con nhỏ đến chơi nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Văn S. ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An. Cùng đến nhà ông bà ngoại còn có 3 mẹ con người chị gái là Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1994, ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh).

Căn nhà nơi diễn ra bữa ăn trưa 26/12/2021. Ảnh: VOV

Buổi tối cùng ngày sau khi về nhà, Đến tối cùng ngày, con trai 8 tuổi của chị Tươi và người con 4 tuổi của chị Tình xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng gặp tình trạng tương tự. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng cả 2 cũng không qua khỏi. Ngoài ra, chồng chị Tươi cũng hôn mê sâu, đang trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với Dân Việt về sự việc đau lòng trên PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) nhận định đây là sự việc rất phức tạp và chứa nhiều uẩn khúc.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, nếu là ngộ độc thông thường thì sẽ không có chuyện 9 người ăn cùng mâm, cùng bữa, cùng chỗ mà 4 người tử vong còn 5 người khác bình an vô sự.

"Ở đây chúng ta đặt ra giả thuyết thứ nhất đó là ngộ độc thức ăn. Thông thường ngộ độc xảy ra khi thức ăn bị ôi thiu, hư hỏng, tuy nhiên theo chia sẻ của gia đình thì họ mới đi chợ mua thức ăn nóng. Bên cạnh đó, nếu thức ăn hư hỏng, nấm mốc, dư lượng thuốc trừ sâu thì sẽ có triệu chứng ngộ độc như choáng váng, ói mửa... thường có thể cứu được chứ không thể tử vong ngay.

Giả thuyết thứ hai có bàn tay của kẻ khác đầu độc. Tuy nhiên, chính mẹ của nạn nhân nói không có người lạ, chỉ có ông bà, 2 con gái, một người con rể và các cháu. Cũng theo người mẹ, mối quan hệ giữa những người trong gia đình không có bất ổn", PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh phân tích.

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, các giả thuyết liên quan đến ngộ độc thực phẩm khó có thể xảy ra. Ảnh: NVCC

"Theo tôi, tất cả những giả thuyết ngộ độc thực phẩm đều không có lý, không xảy ra trường hợp chết nhiều người như vậy được.



Mọi việc đều có thể xảy ra, chúng ta cần chờ kết luận từ phía công an. Nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ việc nhiều người tử vong sau bữa cơm trưa tại một gia đình ở xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên, đến nay có 4 người tử vong, một người bị hôn mê sâu đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo chia sẻ của bà Th. (vợ ông Nguyễn Văn S. - mẹ của các nạn nhân Tình, Tươi), bữa cơm gia đình đông đủ con cháu vẫn thường xuyên được tổ chức vào cuối tuần. "Bữa trưa kinh hoàng" ngày 26/12/2021 gồm có các món: thịt lợn, chả lợn, rau cần, đậu phụ, vài quả trứng rán. Bà Th. cho biết, gia đình bà chỉ có hai cô con gái nên các con sống rất tình cảm, hoà thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì.