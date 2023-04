Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được điều động giữ chức vụ mới tại Bộ Công an Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được điều động giữ chức vụ mới tại Bộ Công an

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5/2023 đối với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính và Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, kể từ ngày 1/5/2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính. Ảnh: CAND Đồng thời, thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023. Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Đại tá Phạm Trường Giang và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Đại tá Phạm Trường Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, luôn cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Trường Giang phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CAND Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Trường Giang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; nguyện cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục Kế hoạch và tài chính kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của các thế hệ lãnh đạo đơn vị, để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Đại tá Phạm Trường Giang sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Giang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

