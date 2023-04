Bộ Công an bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh trong tuần

Cụ thể, ngày 5/4, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải 46 tuổi, quê Bình Thuận.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận hứa sẽ phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể nâng cao công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm…

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: CANT

Cùng ngày 5/4, Công an tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với đại tá Hồ Thành Hiên - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Đại tá Hồ Thành Hiên 51 tuổi, quê xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Hồ Thành Hiên đang biệt phái giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng Công an huyện Vụ Bản giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Phan Văn Lý sinh năm 1976; quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông Lý có trình độ thạc sĩ, chuyên ngành điều tra tội phạm; cao cấp lý luận chính trị; điều tra viên cao cấp.

Ông Lý từng công tác và giữ các chức vụ: Cán bộ Trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an; Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nam Định; Trưởng Công an huyện Vụ Bản.