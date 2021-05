Giám đốc Công an trẻ nhất nước gửi thư cảm ơn báo chí từ tâm dịch Bắc Giang

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, trong những ngày qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực hết mình cùng cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh chiến đấu với dịch Covid-19.

Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang, Ảnh: Báo Bắc Giang

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng; xung kích vào vùng tâm dịch; bảo vệ an toàn các khu cách ly, phong tỏa; thực hiện phương châm "khẩn trương, thần tốc, đi trước chặn đầu", chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh; giữ vững an ninh trật tự; vì sự an toàn của nhân dân.

Trong cuộc chiến đầy cam go, thử thách đó, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự chia sẻ, đưa tin cổ vũ, động viên kịp thời của các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh.

"Công an tỉnh Bắc Giang cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ đầy nghĩa tình; trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí. Sự ủng hộ đó tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao", Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê huyện An Lão (TP. Hải Phòng), bắt đầu tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản từng chức Phó Cục trưởng Tổng cục An ninh và làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 10/2019, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41, là vị giám đốc trẻ nhất nước từ trước đến nay trong ngành Công an.