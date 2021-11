Giám đốc Công ty truyền thông cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đối diện khung hình phạt nào?

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win.

Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam 12 bị can về hành vi "tổ chức đánh bạc" đều ở Hà Nội; Khởi tố 3 bị can về hành vi "đánh bạc". Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.