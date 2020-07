Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: Việc bổ nhiệm cán bộ "có sơ hở"

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc nhiều cán bộ của TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam thời gian qua, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết, ông Phan Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM - bị bắt sau khi mới được bổ nhiệm vào tháng 5/2020, do sai phạm trong thời gian công tác tại Sở Xây dựng trước đó.



Theo ông Lắm, vừa qua trong tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ có nói, là việc bổ nhiệm cán bộ có chỗ "còn sơ hở" do theo quy định hiện hành thì quy trình bổ nhiệm cán bộ không quy định phải lấy ý kiến các cơ quan chức năng của Bộ Công an. Do đó khi Bộ Công an tiến hành điều tra, chuẩn bị khởi tố, bắt giam như thế nào thì thành phố không nắm được.

Qua lấy ý kiến của các cơ quan của thành phố, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong quy trình công tác cán bộ thì không phát hiện sai phạm này. Qua vụ việc này, UBND TP đã có chỉ đạo Sở phải kiểm tra lại tổng thể quy trình bổ nhiệm.

"Việc này chấn chỉnh như thế nào thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong thời gian tới", ông Lắm nói.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết, khi Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến bị Thủ tướng đình chỉ công tác, Văn phòng đã tham mưu cho thường trực phân công lại công việc. Tạm thời, Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch còn lại sẽ tạm gánh việc của ông Tuyến để điều hành công việc, chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ sắp tới.

Về việc xử lý cán bộ môi giới xây dựng trái phép và 38 đầu nậu xây dựng trái phép theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm điểm các cán bộ vi phạm tại Bình Chánh, Thủ Đức, Củ Chi.

Trả lời thêm vấn đề này, Công an TP cho biết, mở rộng rà soát thì không chỉ có 38 đầu nậu xây dựng trái phép tại xã Vĩnh Lộc A, mà còn nhiều đầu nậu khác trên cả huyện Bình Chánh. Công an cũng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.