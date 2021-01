Giám đốc từng bị người tình gọi đàn em dùng súng "thanh toán" bị bắt

Ngày 17/1, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thịnh (48 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông này để phục vụ điều tra vụ án.



Ông Nguyễn Đức Thịnh là Giám đốc Công ty CP vật tư thiết bị miền Nam (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông này cũng từng nổi tiếng trong vụ án bị người tình gọi đàn em dùng súng bắn bị thương.

Trước đó, ngày 26/6/2016, tại phường Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, ông Phạm Đức Thịnh đã bị Trần Hữu Thịnh (38 tuổi dùng súng bắn hai phát nhưng may mắn thoát chết. Sau đó, cơ quan công an đã bắt Hữu Thịnh, Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi, cùng trú Hải Phòng) và Hoàng Thị Ngọc Lan (51 tuổi, người tình của ông Đức Thịnh).

Năm 2017, vụ án được đưa ra xét xử. Trong đó, Ngọc Lan bị tuyên 12 năm tù, Hữu Thịnh và Toàn lần lượt 13 năm tù và 6 năm tù.

Ngọc Lan cùng 2 bị cáo tại phiên xử năm 2017.

Quá trình điều tra, giữa ông Đức Thịnh và Lan có mối quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng, ngoài ra cả 2 cũng có mối quan hệ làm ăn chung. Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, đầu 2016, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Đến đầu tháng 6/2016, Ngọc Lan nhiều lần kể lại chuyện giữa mình và ông Đức Thịnh cho đàn em là Hữu Thịnh nghe. Hữu Thịnh đã mang theo súng cùng Toàn từ TP HCM về khu đất của ông Đức Thịnh và bắn 2 phát, ông Đức Thịnh may mắn thoát chết.

Quá trình điều tra, Lan cũng khai nhận do mâu thuẫn, lo sợ việc ông Đức Thịnh thường xuyên đánh đập, đe doạ mình. Sợ bị thủ tiêu, nên chủ động nói đàn em để "xử" người tình.

Liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh, UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng cho biết ông này có xây dựng biệt thự trái phép, địa phương cũng đã nhiều lần lập biên bản vụ việc, tuy nhiên ông Thịnh không cho tiếp cận khu đất này. "Trong tuần sau, UBND thị xã sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc và xử lý vụ việc", lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ thông tin.

Căn biệt thự xây trên đất quốc phòng tại Núi Nhọn

Được biết, biệt thự ông Đức Thịnh xây thuộc đất quốc phòng đã bàn giao mốc ngoài cho địa phương quản lý.

Khu đất này UBND xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ông Nguyễn Đức Thịnh ngừng thi công nhưng ông này vẫn lén lút cho xây dựng.