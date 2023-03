Gian hàng độc, lạ của De Heus tại hội chợ Feed to Food lớn nhất châu Á

Hội chợ thương mại chăn nuôi hàng đầu khu vực châu Á (VIV Asia) 2023 diễn ra từ 8-10/3 vừa qua tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị IMPACT (Bangkok, Thái Lan). Đây là sàn thương mại giao dịch trực tiếp được thiết lập để chào đón khách tham quan và các nhà triển lãm từ chuỗi giá trị thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm và chế biến thịt trên toàn cầu.



Gian hàng độc đáo, nổi bật của De Heus tại VIV Asia 2023.

Triển lãm năm nay với sự quy tụ hơn 1.300 doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành chăn nuôi như: nhà sản xuất, nhà cung cấp, người mua, nhà phân phối, cơ quan chính phủ, nhà nghiên cứu, đơn vị truyền thông, cùng rất nhiều người quan tâm tới ngành chăn nuôi.

Trong đó, De Heus vinh dự là một trong những thương hiệu lớn góp mặt trong triển lãm VIV Asia 2023 với chủ đề "Together For Better Results in Asia" – cùng nhau kiến tạo thành công tại châu Á.

Đại diện De Heus Việt Nam (bên trái ảnh) cùng đại diện De Heus ở các quốc gia khu vực châu Á trao đổi tại gian hàng.

Gian hàng De Heus tại VIV ASIA năm nay được thiết kế với nhiều khu vực độc đáo, thuận tiện cho nhu cầu tìm hiểu, giao lưu và trao đổi thông tin của khách tham quan.

Đặc biệt, triển lãm lần này có sự tham gia của De Heus ở cả 5 quốc gia gồm: De Heus Việt Nam, De Heus Myanmar, De Heus Indonesia, De Heus Cambodia, De Heus Ấn Độ.

Chính vì vậy, gian hàng De Heus sẽ có những góc thiết kế đặc trưng mang đậm sắc màu của mỗi quốc gia, đồng thời cũng tạo không gian riêng tư để mỗi quốc gia có thể thoải mái đón tiếp khách hàng tại khu vực của mình.

Trước đó, ông Koen de Heus - đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus đã khẳng định: Tại châu Á, Việt Nam là thị trường quan trọng nhất, lớn nhất của De Heus.

Ông Koen De Heus - Tổng Giám đốc De Heus toàn cầu cùng gặp gỡ các doanh nghiệp, đối tác tại gian hàng của De Heus tại VIV Asia, diễn ra tại Thái Lan vừa qua.

Đây được xem như là một cơ hội quý giá để De Heus quảng bá những sản phẩm dinh dưỡng động vật chất lượng cao của mình đến những thị trường tiềm năng trong khu vực.

Bên cạnh việc cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho heo, gia cầm, thuỷ sản, bò, dê, thức ăn cho thú cưng..., Tập đoàn thức ăn chăn nuôi đến từ Hà Lan này còn cung cấp kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi, chăn nuôi giúp khách hàng đạt được đạt những thành quả đáng kể, cũng như ứng dụng tiến bộ công nghệ vào chăn nuôi.

Với thông điệp TOGETHER FOR BETTER RESULTS IN ASIA, De Heus cam kết hợp tác với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác kinh doanh, các tổ chức trong ngành cùng các bên liên quan khác nhằm hướng hướng tới chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững hơn, cung cấp thực phẩm an toàn, lành mạnh với giá cả phải chăng cho dân số thế giới ngày càng tăng.

Giang hàng có sự tham gia của đại diện De Heus ở 5 quốc gia châu Á gồm: De Heus Việt Nam, De Heus Myanmar, De Heus Indonesia, De Heus Cambodia, De Heus Ấn Độ.

Với hơn 110 năm kinh nghiệm về dinh dưỡng vật nuôi, De Heus luôn cố gắng nỗ lực cùng chung tay với người chăn nuôi và đối tác để kiến tạo nhiều giá trị tốt đẹp hơn mỗi ngày, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng tại mỗi quốc gia mà doanh nghiệp này có mặt.