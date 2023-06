Gian lận giá cước ở sân bay Tân Sơn Nhất, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM nói gì?

Theo Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM Phạm Ngọc Dũng, việc 2 tài xế của hai hãng taxi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) có hành vi lắp thiết bị để gian lận giá cước đã bị xử phạt. Tuy nhiên, Thanh tra Sở sẽ đề xuất Sở GTVT có văn bản chấn chỉnh về hoạt động vận tải, yêu cầu các hãng ký cam kết không tái phạm.

Taxi BKS 51F-49526 của hãng taxi Saigon Tourist gắn thiết bị để gian lận giá cước. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp.

Ngoài việc yêu cầu các hãng taxi quản lý tốt nhân viên để tránh gian lận giá cước, Thanh tra Sở sẽ lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác này, nhằm mang lại niềm tin cho người dân trong việc hoạt động vận tải về taxi.

Ông Dũng cũng cho biết, trong việc xử lý vi phạm, theo quy định hiện hành, hình thức phạt đã "kịch khung". Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, Thanh tra Sở sẽ đề xuất Sở GTVT báo cáo UBND thành phố, để có hướng xử lý mạnh hơn, tránh tái diễn.

Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM khuyến cáo, khi người dân, khách du lịch trên địa bàn nghi ngờ hoặc phát hiện gian lận hãy gọi đến đường dây nóng của Sở GTVT để đơn vị phối hợp và xử lý.

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp với Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và lực lượng An ninh sân bay tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 51F-49526 của hãng taxi Saigon Tourist do tài xế Nguyễn Trung Minh điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện xe có 2 công tắc phụ nằm dưới cần số lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền. Qua thử nghiệm, lực lượng phát hiện công tắc có thể làm tăng số tiền trên đồng hồ tính tiền.

Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra và phát hiện taxi mang BKS 60E-00734 của hãng taxi Saigon Cheap (Cheap Taxi) của Công ty CP Tập đoàn Vận tải Saigon chi nhánh Bình Thuận do tài xế Trần Quốc Tiến điều khiển cũng có gắn thêm thiết bị để gian lận giá cước.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tài xế và chủ xe theo quy định. Cụ thể, xử phạt hai tài xế với mức phạt là 700 nghìn đồng/người và công ty là 11 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung tước phù hiệu xe taxi trong thời gian 2 tháng.