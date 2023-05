Nguyễn Thị Oanh giành nhiều HCV thứ 4 tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh tham dự 4 nội dung cá nhân môn điền kinh. VĐV 28 tuổi đều giành HCV ở cả 4 nội dung này. Cụ thể, "Oanh ỉn" về nhất nội dung 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

Ở nội dung 5.000m, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV với thành tích 17 phút 00 giây 33. Thành tích của Oanh ở nội dung 1.500m nữ là 4 phút 16 giây 85. Nội dung còn lại mà VĐV quê Bắc Giang đoạt HCV là 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 34 giây 37.

Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV tại SEA Games 32. Ảnh: Lê Giang.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh đã giành tổng cộng 12 HCV và 1 HCB ở các kỳ SEA Games. Năm 2013, cô tuổi giành HCB nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Năm 2017, "Cô bé hạt tiêu" giành HCV nội dung 1.500m và 5.000m.

Tại Philippines năm 2019, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Ở SEA Games 31 và 32, "Cô bé hạt tiêu" đều giành HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Mặc dù giành 4 HCV, song Nguyễn Thị Oanh chỉ đứng thứ 4 trong danh sách nhưng VĐV giành nhiều HCV nhất SEA Games 32. Đứng đầu là 2 kình ngư Singapore - Quah Ting Wen và Quah Jing Wen. Hai chị em nhà họ Quah đều có 6 HCV.

Chị cả Quah Ting Wen giành HCV ở các nội dung 50m tự do nữ, 100m tự do nữ, 4x100m tiếp sức tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do nữ, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ) và

Trong khi đó, cô em út Quah Jing Wen giành HCV nội dung 100m bướm nữ, 200m bướm nữ, 4x100m tiếp sức tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do nữ, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ.

Vị trí thứ 3 thuộc về Quah Zheng Wen. Thành tích của kình ngư 26 tuổi chỉ kém chị và em gái của mình 1 HCV. Những nội dung mà Zheng Wen giành HCV gồm 100m bơi ngửa nam, 100m bơi bướm nam, 4x100m tiếp sức tự do nam, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100m tiếp sức bơi hỗn hợp nam nữ.

Cùng có 4 HCV như Nguyễn Thị Oanh còn có 3 kình ngư Singapore là Gan Ching Hwee (200m tự do nữ, 400m tự do nữ, 800m tự do nữ, 4x200m tiếp sức tự do nữ), Letitia Sim (100m ếch nữ, 200m ếch nữ, 200m hỗn hợp nữ, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ) và Jonathan Tan (50m tự do nam, 100m tự do nam, 4x100m tự do tiếp sức nam, 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam).