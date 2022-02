Giáo dục hot nhất: Lùm xùm liên quan ứng viên PGS, GS, nam sinh tử vong khi vào TP.HCM nhập học

Nam sinh năm thứ nhất tử vong khi vào TP.HCM nhập học

Gia đình nam sinh N.V.N. làm đơn trình báo Cơ quan Công an 26, quận Bình Thạnh về việc em mất tích. Theo trình báo từ người thân, N là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ngày 11/2, N vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. N đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP.HCM, xuống xe và sau đó thuê xe ôm chở đi đâu không rõ.

Hình ảnh cuối cùng của N tại bến xe miền Đông trước khi tử vong. Ảnh CMH

Sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể N tử vong ở sông Sài Gòn đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM nên báo công an. Công an tìm thấy ba lô, giấy tờ, tiền của nam sinh viên năm nhất này.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được Công an TP.HCM cho biết là do tự tử. N tử vong do ngạt nước, hoàn toàn không có tác động ngoại lực. Khám nghiệm tử thi, trong ba lô của nam sinh viên này chứa gạch nặng khoảng 10kg và điện thoại cá nhân.

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đến trường từ 1/3, lùi thời gian đến trường của học sinh nội thành

Tại hội nghị giao ban trực tuyến của thành phố về phòng, chống Covid-19, chiều 17/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất và giao các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1/3.

Hiện, Hà Nội đã cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường.

Tiếp đó, ngày 18/2, UBND TP.Hà Nội đã có công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối 1-6 của 12 quận nội thành.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT TP.Hà Nội, học sinh từ lớp 1-6 thuộc 12 quận sẽ đi học từ 21/2. Tuy nhiên trong thời gian gần đây tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng. Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở GDĐT TP.Hà Nội đã trình UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh đi học lại cho đến khi có thông báo mới.

Lùm xùm liên quan đến ứng viên PGS, GS

Sau khi Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐ GSNN) công bố danh sách ứng viên được hội đồng ngành, liên ngành đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS, đã có ý kiến đề nghị HĐGSNN cho rà soát lại việc xét công nhận GS, PGS ở các hội đồng ngành.

Ông Ng.M.T, ứng viên GS Hội đồng liên ngành triết học - chính trị học - xã hội học bị tố công bố công trình của mình trên các tạp chí quốc tế mạo danh, đăng bài trên một số tạp chí "quốc tế" có nguồn gốc không rõ ràng và không có ban biên tập. Ứng viên này sau đó khẳng định với báo chí ông đã có đơn xin rút hồ sơ xét giáo sư năm 2021 vì ông thực sự thấy không cần thiết phải vướng vào những lùm xùm không đáng có.

Ông N.L.M - ứng viên PGS thuộc liên ngành Xây dựng – Kiến trúc bị tố cáo với nội dung liên quan đến vấn đề liêm chính khoa học và không đủ điều kiện cứng theo Quyết định 37 của Chính phủ.

Ngoài ra, cũng có nhiều phản biện xã hội tố cáo các ứng viên ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Kinh tế với những dẫn chứng kèm theo...

Không nên quy định học sinh phải test trước khi đến trường

Ngày 17/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương.

Đại diện địa phương đều cho biết đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mở cửa trường học một cách an toàn; xác định đây không chỉ là việc của nhà trường, của ngành Giáo dục và Y tế, mà là của cả hệ thống chính trị. Ý kiến phát biểu đều thống nhất với các đề xuất của Bộ GDĐT.



Trong đó có việc Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định về thời gian cách li y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp F1; việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp; hướng dẫn các địa phương trong điều trị cho trẻ em là F0; hướng dẫn chăm sóc trẻ em F0 tại nhà; hướng dẫn bảo đảm an toàn khi tổ chức ăn bán trú…

Tại cuộc họp, có ý kiến về việc test sàng lọc trước khi đến lớp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định không nên có quy định mọi học sinh phải test trước khi đến trường gây lãng phí.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế cần sớm có văn bản về việc xét nghiệm trong trường học.

Miền Bắc rét đậm rét hại, có tỉnh cho học sinh nghỉ học trực tiếp

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay cuối tuần này đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trước tình hình rét đậm, rét hại, cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã cho học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2 (thứ 2) cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo các huyện/thành phố.

Tại Hà Nội, Sở GDĐT TP.Hà Nội cũng có hướng dẫn gửi UBND các quận, huyện, thị xã; phòng giáo dục và đào tạo..., sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến cho trẻ tiểu học nếu nhiệt độ dưới 10 độ, học sinh trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Trường Phổ thông năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) xin lỗi học sinh về vụ Ngô Hoàng Anh

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - nơi Ngô Hoàng Anh (gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật ở Việt Nam theo bình chọn của Forbes) từng theo học - đã có thư xin lỗi về vụ và bày tỏ quan điểm về cựu học sinh này đang bị nhiều bạn nữ tố có hành vi quấy rối tình dục.

Thư xin lỗi của Trường PTNK. Ảnh: CMH

Trường Phổ thông Năng khiếu thừa nhận fanpage của trường đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh được xếp hạng trong Forbes Under 30 năm 2022, vô tình khơi dậy nỗi đau của học sinh và cựu học sinh từng lên tiếng tìm sự giúp đỡ trong năm 2020 về hành vi có dấu hiệu quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh.

"Một phần do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp dần tạo ra những áp lực và điều chỉnh trong công tác dạy - học, một phần vì thời điểm đó, các bộ phận tiếp nhận sự việc chưa có nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của sự việc", trường Phổ thông Năng khiếu lý giải.



4 trường của Việt Nam nằm trong danh sách các đại học trẻ toàn cầu 2022

Ngày 15/2, tổ chức xếp hạng đại học Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu năm 2022 (Young University Rankings - YUR). Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam xuất hiện trong YUR 2022 gồm có trường ĐH Tôn Đức Thắng (xếp hạng 98), trường ĐH Duy Tân (xếp hạng 122), ĐH Quốc gia Hà Nội (xếp trong nhóm 301-350) và ĐH Quốc gia TP.HCM (xếp trong nhóm 401+).

13 tiêu chí xếp hạng của THE Young University Rankings được chia thành 5 nhóm gồm: Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn, Hợp tác quốc tế và Chuyển giao công nghệ…