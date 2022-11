Giáo dục hot nhất: Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày, thông tin mới vụ học sinh Trường Ischool bị ngộ độc

Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) mở cửa nhưng tạm dừng bán trú

Sau khi lấy ý kiến phụ huynh, học sinh Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ trở lại lớp ngày 28/11. Tuy nhiên, nhà trường sẽ tạm dừng bán trú trong vòng 2 tuần.



Trường Ischool Nha Trang - nơi xảy ra hàng trăm em học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: C.T

Hội phụ huynh Trường Ischool Nha Trang vừa có đơn kiến nghị gửi tới đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan yêu cầu sắp xếp và cử cán bộ có năng lực chuyên môn giáo dục và quản lý, có phẩm chất đạo đức điều hành nhà trường; bố trí bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, chuyên gia khoa tiêu hóa túc trực tại trường để khám, tư vấn và theo dõi cho các học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua trong vòng ít nhất 6 tháng. Đồng thời, phụ huynh kiến nghị cải thiện khâu giám sát về an toàn thực phẩm, từ vệ sinh thức ăn đến nước uống, nguồn gốc nhập nguyên liệu đầu vào, công khai món ăn hàng ngày, hàng tuần, lắp đặt camera tại các vị trí hành lang, khu vực công cộng.

Sau bữa trưa ngày 17/11, trong số hơn 900 học sinh bán trú tại Trường Ischool Nha Trang (gồm các món cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh xương, dưa leo, vào đầu giờ chiều cùng ngày) thì có rất nhiều học sinh từ 7-16 tuổi có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm, các phụ huynh đã đưa con đến bệnh viện điều trị.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường.

Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày

Sự việc đáng tiếc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) ngày 23/11.

Nữ sinh P.V.K.A - học sinh lớp 11 xin phép lớp trưởng ra ngoài để lấy giày trả cho bạn do trước đó, nữ sinh này giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, nữ sinh A. đã không may bị ngã xuống mái che và nền đường, chảy nhiều máu. Dù được các giáo viên và học sinh đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, A. đã tử vong lúc 15h ngày 24/11.

THPT Nguyễn Tất Thành - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: FBNT



Thu hồi 9 bằng tốt nghiệp THPT do trùng phôi

Sở GDĐT Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 9 bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GDĐT cấp trùng số hiệu phôi bằng.

Nguyên nhân của sự việc này là phôi bằng của Bộ GDĐT cấp cho các học sinh này bị trùng với 9 học sinh khác về số hiệu phôi.

Danh sách thu hồi bao gồm cựu 9 học sinh của trường THPT Quang Trung - Hà Đông và trường THPT Quốc Oai.

Ông Nguyễn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Oai, huyện Quốc Oai cho biết, việc thu hồi bằng tốt nghiệp THPT không ảnh hưởng gì đến quyền lợi học tập các em.

Được biết, Sở GDĐT Hà Nội sẽ có văn bản đề nghị Bộ GDĐT cấp lại phôi khác để Sở cấp lại cho các học sinh trong thời gian sớm nhất. Khi nào được cấp lại, bằng tốt nghiệp này sẽ được gửi lại cho học sinh để các em nộp về trường ĐH theo quy định.

Quyết định công nhận 383 giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 đối với 383 ứng viên.

Theo danh sách 383 ứng viên đạt chuẩn chức danh năm nay có 34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành/liên ngành. Trong đó, ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. Tiếp đó là ngành Vật lý, Kinh tế và Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản.Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm - 43 ứng viên.

Hôm 25/11, Hội đồng Giáo sư nhà nước bắt đầu bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.



Cách chức hiệu trưởng lấy sổ đỏ của trường đi cầm cố

Huyện ủy Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết đã có quyết định cách chức chi ủy viên, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Châu Hóa. Ông Mai Thanh Huyền vi phạm trong việc vay, mượn tiền của các tổ chức, cá nhân; thuê xe ô tô của người khác, sử dụng khuôn dấu của trường không đúng quy định; sử dụng sổ đỏ của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của bản thân để cầm cố.

Những vi phạm của ông Huyền đã gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân… vì vậy phải được kiểm điểm nghiêm túc và có kỷ luật nghiêm minh.

Lại có thêm luận án tiến sĩ cầu lông gây xôn xao



Sau luận án tiến sĩ "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" nhận kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cần bảo vệ lại từ Bộ GDĐT, nay lại có thêm một luận án cầu lông mới xuất hiện với đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ cầu lông ĐH Sư phạm Hà Nội 2".

Luận án "Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ cầu lông ĐH Sư phạm Hà Nội 2".

Theo tìm hiểu, đề tài luận án trên được thực hiện trong khóa đào tạo không tập trung tại Viện Khoa học Thể dục thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao).

Sau khi luận án trên được công bố, nhiều người nêu bày tỏ sự quan ngại trên diễn đàn học thuật vì "hàm lượng khoa học ít, không có nhiều tính ứng dụng và ít đóng góp cho khoa học" và hội đồng duyệt đề tài cần đánh giá kỹ lại chất lượng luận văn, tránh để tình trạng như luận án cầu lông ở Sơn La không đạt những vẫn bảo vệ thành công.